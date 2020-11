New Work z aplikacją dla elastycznych biur

W odpowiedzi na sytuację związaną z Covid-19 i zapotrzebowanie rynku, New Work, operator biur elastycznych, wprowadził dedykowaną aplikację dla klientów. Umożliwia ona m. in. rezerwację sal konferencyjnych i dodatkowych usług, a także pełni rolę platformy komunikacyjnej. Firma planuje w przyszłości zaangażowanie w kolejne cyfrowe rozwiązania dla klientów i zarządców biur serwisowanych.

Operator biur elastycznych New Work wdrożył nowe produkty związane z zarządzaniem przestrzeniami biurowymi, uruchomiła również dwie kolejne prestiżowe lokalizacje – Neon w Gdańsku oraz Hi Piotrkowska w Łodzi. Najnowszym rozwiązaniem dla klientów jest dedykowana aplikacja New Work Offices ułatwiająca codzienne łatwe i bezpieczne korzystanie z biura dzięki cyfrowemu zarządzaniu usługami.

- Digitalizacja segmentu biurowego to przyszłość, która staje się rzeczywistością, a zmiany wprowadzane są teraz szybciej niż kiedykolwiek. Dotychczas rozwiązania technologiczne skupiały się głównie na zarządzaniu obiektami. Teraz, ze względu na wyzwania związane z COVID-19, pojawiły się zupełnie nowe potrzeby komunikacji z najemcami. Reagując na bieżącą sytuację udostępniliśmy klientom dedykowaną aplikację, a jednocześnie przygotowujemy się do wdrożenia kolejnych cyfrowych narzędzi. Chcemy, aby New Work było synonimem elastycznych rozwiązań, nie tylko pod względem oferowanej powierzchni, ale również dostępu i zarządzania biurami – podkreśla Hubert Abt, założyciel i CEO New New Work.

Wszystkie usługi w jednym miejscu

Aplikacja New Work Offices to szereg wygodnych rozwiązań dla najemców. Dzięki formie intuicyjnego sklepu ze wszystkimi dodatkowymi usługami, klienci mają dostęp do pełnego portfolio produktów i mogą je zamówić poprzez jedno kliknięcie. Aplikacja umożliwia m. in. rezerwację salki konferencyjnej w czasie rzeczywistym, zamówienie dodatkowego miejsca na parkingu, czy zgłoszenie zapotrzebowania na niestandardowe rozwiązania IT. W łatwy sposób można również zgłosić ewentualne problemy i usterki techniczne zespołowi obsługi technicznej.

Jedną z głównych funkcjonalności są płatności online i dostęp do historii zakupów. Cały system został zaprojektowany tak, aby umożliwić różne poziomy dostępu poprzez wydzielenie np. konta rozliczeniowego, osoby kontaktowej czy innych funkcji.

Inną kluczową funkcją jest komunikacja. Zarówno pomiędzy klientami i zespołem New Work, jak i pomiędzy najemcami. Każdy użytkownik ma dostęp do platformy członkowskiej, gdzie w tzw. social feed może udostępniać informacje o oferowanych produktach i usługach, publikować oferty pracy, ankiety i inne ciekawe aktualności. Wbudowany komunikator pomoże ograniczyć fizyczny kontakt najemców z przedstawicielami operatora, jednocześnie intensyfikując komunikację poprzez aplikację.

Obok produktów i usług, w aplikacji znajdują się poradniki oraz odpowiedzi na pytania związane ze standardowym użytkowaniem biur, jak i dodatkowymi procedurami w związku z COVID-19.

Aplikacja jest już dostępna dla klientów New Work w wybranych lokalizacjach w Polsce (Warszawa: Wola Retro, Kaleńska, Neopark, Gdańsk: Neon) i na Węgrzech (A100 i BJ48).