Nieruchomości komercyjne wrzuciły wyższy bieg w stronę proptechu

Aż 56 proc. badanych przedsiębiorstw uważa, że pandemia ujawniła braki w ich cyfrowych możliwościach - tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu Comercial Real Estate Outlook 2021 firmy Deloitte. Jak Pan ocenia sytuację w polskich nieruchomościach?

Mikołaj Jędryczka: Sytuacja w branży nieruchomości w ostatnim roku diametralnie się zmieniła. Szczególnie w przypadku segmentu nieruchomości komercyjnych nacisk na digitalizację i przyspieszenie decyzyjności w zakresie wdrażania rozwiązań cyfrowych jest zauważalny. Zmienił się model współpracy i wzrosło znaczenie kanałów online zarówno w kontaktach biznesowych jak i wydarzeniach branżowych, jest to pewna nowość w tym segmencie rynku, dotychczas postrzeganego raczej jako tradycyjny. Wszystko to sprzyja wprowadzaniu rozwiązań mobilnych do obsługi budynków.

Skoro pandemia przyspieszyła działania w zakresie rozwoju digitalizacji w branży nieruchomościowej, to czy możemy mówić o rewolucji czy raczej ewolucji procesu?

Wykorzystywane obecnie rozwiązania cyfrowe rozwijały się w bardzo szybkim tempie już przed pandemią, jednak dopiero teraz rynek faktycznie monetyzuje ich realną wartość. Można powiedzieć, że ewoluowało otoczenie i potrzeba posiadania rozwiązań automatyzujących dostęp do budynku oraz tych całkowicie bezdotykowych.

Zauważamy ciągły wzrost zainteresowania technologiami we wszystkich typach budynków, jednak ten trend był widoczny na długo przed okresem pandemii. Ponadto same produkty i usługi proptechowe cały czas się dostosowują, tak aby dopasować się do zmieniających się potrzeb rynku – m.in. funkcje naszej platformy ewoluują wraz ze zmieniającymi się potrzebami kolejnych klientów.

Branża nieruchomościowa dostarcza rozwiązań, które powinny służyć latami, dlatego cały sektor proptech musi oferować profesjonalne i najwyższej jakości produkty oraz usługi. Myślę, że mówienie o rewolucji jest zbyt daleko idącym stwierdzeniem. Rewolucją dla całego świata okazała się pandemia COVID-19, jednak sposób w jaki rynek się do niej dostosował określiłbym raczej jako ewolucyjny.

1

2

3

Retransmisja sesji: Metropolia Śląska post-covid. Strategia wyjścia z lockdownu