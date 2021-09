Nieruchomości potrzebują digitalizacji. Aplikacja mobilna BauApp laureatem PropTech Festival 2021

Property Forum to największe wydarzenie poświęcone rynkowi nieruchomości komercyjnych w Polsce, a konkurs PropTech skierowany jest do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości.

W zażartej rywalizacji wzięły udział firmy tworzące przełomowe rozwiązania mające zastosowanie w obiektach komercyjnych – biurowcach, hotelach, centrach handlowych, sklepach, magazynach i budynkach użyteczności publicznej.

Aplikacja mobilna BauApp służy do digitalizacji procesów administracyjnych na placach budowy i jest już z powodzeniem stosowana na ponad 2000 różnego rodzaju projektach realizowanych w regionie CEE.

W tym roku konkurs został zorganizowany już po raz czwarty, a zwycięzcy zostali ogłoszeni w trakcie jubileuszowej, dziesiątej, uroczystej gali Property Awards 2021.

- To ogromne wyróżnienie! Dziękuję naszym klientom i całemu zespołowi BauApp. To dla naszej aplikacji wyjątkowa nagroda! Rynek nieruchomości w Polsce wymaga digitalizacji procesów administracyjnych na budowach, aby zapewnić jakość tak wielu realizowanych inwestycji. Cieszymy się, że możemy wspierać firmy z tego sektora działające w Polsce w tym procesie - powiedział András Papp, Global Marketing Director, BauApp Polska, odbierający nagrodę.

BauApp to aplikacja mobilna do digitalizacji procesów administracyjnych na placach budowy. Rozwiązanie zostało zaprojektowane i jest tworzone specjalnie z myślą o firmach budowlanych z Europy Środkowej. Aplikacja pozwala w nowoczesny i wydajny sposób zarządzać pracą na budowie. Moduły odpowiadające za zarządzanie dokumentami, przygotowywanie list zadań dla podwykonawców czy kontrolę jakości umożliwiają zaoszczędzenie przeciętnie nawet miliona złotych w trakcie realizacji większego projektu. Używanie BauApp w trakcie kontroli jakości pozwala skrócić czas likwidacji każdej usterki o półtorej godziny, a na przeciętnej budowie pojawia się ok. 5 tysięcy usterek.