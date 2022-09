Nowa funkcja InPost

InPost - lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie wprowadza dla użytkowników aplikacji InPost Mobile nową funkcję „Udostępnij przesyłkę z apki do apki”. Pozwala ona na wygodne i bezpieczne przekazanie do odbioru przesyłki wybranej osobie.

InPost Mobile to aplikacja mobilna przeznaczona do obsługi i zarządzania przesyłkami w sieci Paczkomat® InPost. Dzięki niej użytkownicy mogą między innymi nadawać, odbierać i przekierowywać przesyłki. Teraz w aplikacji wprowadzono nową usługę „Udostępnij przesyłkę z apki do apki”, która rozszerza obecne możliwości aplikacji i pozwala na przekazanie innemu użytkownikowi InPost Mobile swojej przesyłki do odbioru. Funkcjonalność ta jest zrealizowana po uprzednim sparowaniu telefonów użytkowników aplikacji co pozwala zachować bezpieczeńśtwo usługi. Konsumenci nie muszą już ręcznie przesyłać kodów odbioru i kodów QR.

Nowa funkcja w aplikacji InPost Mobile pozwoli jeszcze mocniej uelastycznić proces odbioru przesyłek. Życie powoduje, że choćby z przyczyn losowych nie możemy odebrać przesyłki, ale odbioru może dokonać za nas bliska osoba, która jednak nie zawsze może łatwo pozyskać od nas dane dostępowe do skrytki. Dzięki nowej funkcji problem został rozwiązany i w sytuacji, gdy z różnych względów sami nie możemy udać się do maszyny Paczkomat®, za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji InPost Mobile przekażemy naszą przesyłkę prosto do aplikacji InPost osobie, która zrobi to za nas – podkreśla Dagrama Brzezińska, członek zarządu InPost.

Nowa funkcja w aplikacji InPost Mobile w prosty sposób umożliwia udzielanie dostępu do skrytki innemu użytkownikowi aplikacji. Wystarczy, że obaj użytkownicy InPost Mobile sparują ze sobą swoje aplikacje, a następnie osoba, do której została wysłana paczka, jednym kliknięciem udostępni swoją przesyłkę, a ta pojawi się na aplikacji drugiej osoby, która będzie mogła ją odebrać zdalnie!



Aplikację InPost Mobile można pobrać z oficjalnych sklepów Google Play, App Store oraz Huawei AppGallery.