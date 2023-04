Julius Meinl stworzył nowe opakowana dla kultowych produktów w segmencie HoReCa. Zapewniają świeżość i nowoczesność, a jednocześnie zachowują uwielbienie dla wiedeńskiego dziedzictwa ponad 160-letniej marki.

Nowa odsłona opakowania kaw Julius Meinl powstała po ponad 12 miesiącach intensywnych badań i prac projektowych.

We współpracy z Locanda Design opakowania linii kaw inspirowanych Włochami zostały wzbogacone o włoską autentyczność i styl.

Linie super premium i premium Julius Meinl będą wyposażone w kody QR, zapewniające natychmiastowy dostęp do informacji na temat inicjatyw firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Kultowe symbole wiedeńskiej kawiarni

Aktualizacja obejmuje inspirowane Wiedniem i Włochami produkty Julius Meinl. Reprezentuje najwyższą jakość i wiedzę ekspercką oraz niepowtarzalny wygląd i odpowiednie kultowe symbole wiedeńskiej kawiarni. W linii kawy inspirowanej Wiedniem, wyjątkowa historia wiedeńskiej kultury kawiarnianej została wzmocniona symbolicznym odniesieniem do kultowego krzesła Thonet, dzięki czemu każdy produkt jeszcze bardziej przywodzi na myśl wiedeńską tradycję, jednocześnie wykorzystując ducha oryginalnej inspiracji Wiener Werkstätte - pracowni rzemieślniczej, założonej w 1903 r. przez Josefa Hoffmana oraz Kolomana Mosera, słynącej z inspiracji Secesją Wiedeńską oraz brytyjskim nurtem Arts & Crafts, szczególnie Guild and School of Handicraft Charlesa Ashbee.

Włoska autentyczność i styl

We współpracy z Locanda Design, opakowania linii kaw inspirowanych Włochami zostały wzbogacone o włoską autentyczność i styl, wykorzystując symboliczne odniesienie do weneckiej gondoli. Kawa Julius Meinl jest palona we Włoszech od lat 50. XX w. Jej włoski styl charakteryzuje się znacznie ciemniejszym paleniem i bardziej intensywnym profilem smakowym w porównaniu z klasycznym paleniem wiedeńskim, które daje zrównoważony smak, delikatne nuty czekolady i niską kwasowość.

Nasz obecny projekt opakowania jest doceniany przez klientów na całym świecie, dlatego bardzo chcemy to uszanować i zapewnić, że nasze produkty będą rozpoznawalne i nadal będą odzwierciedlały wyjątkowe dziedzictwo wiedeńskich kawiarni - tłumaczy Christina Meinl, dyrektor zarządzająca Julius Meinl Austria i członek piątego pokolenia rodziny Meinl.

Dodaje, że wprowadzone zmiany są w dużej mierze ewolucją, a nie rewolucją.

- Zachowujemy nasze kultowe czerwone, białe i czarne kolory - kluczowe dla naszej marki. Zachowujemy wyjątkowy i luksusowy wygląd każdego produktu, ale jednocześnie wprowadzamy wyraźne rozróżnienie między naszymi dwiema głównymi liniami inspirowanymi Wiedniem i Włochami, pomagając tym samym klientom w wyborze produktów - opisuje Christina Meinl.

Julius Meinl w trosce o zrównoważony rozwój

Linie super premium i premium Julius Meinl będą teraz również wyposażone w kody QR, zapewniające natychmiastowy dostęp do informacji na temat inicjatyw firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym programu Julius Meinl Generations. To kluczowa inicjatywa firmy mająca na celu wspieranie rodzin i lokalnych społeczności w przekazywaniu kawowego biznesu przyszłym pokoleniom.

W Kolumbii skupiono się na pomocy w zwiększeniu dochodów rolników poprzez produktywność, efektywność produkcji i poprawę jakości kawy. W Ugandzie nacisk kładziony jest na wzmacnianie pozycji rodzin i społeczności lokalnych oraz zakładanie dodatkowych małych firm rodzinnych, aby generować stały dochód przez cały rok.

Chociaż opakowanie może wyglądać na odświeżone i inne, ale jedna rzecz, która się nie zmieniła i nigdy się nie zmieni, to smak i najwyższa jakość kawy, którą nasi klienci odkryją w środku - zapewnia Christina Meinl.

Inicjatywa ta zostanie rozszerzona na plantatorów w innych krajach pochodzenia kawy, którzy odniosą korzyści z prowadzonych przez firmę działań na rzecz utrzymania produkcji kawy wysokiej jakości, wdrażania dobrych praktyk rolniczych oraz budowania silniejszych rodzin i społeczności lokalnych.

Odpowiedzialna selekcja kawy Julius Meinl

Dążąc do tego, aby każda filiżanka kawy była bardziej zrównoważona, firma Julius Meinl opracowała własną inicjatywę pozyskiwania kawy, która koncentruje się na identyfikowalności jako podstawowym elemencie łańcucha dostaw. Inicjatywa odpowiedzialnej selekcji kawy Julius Meinl ma na celu promowanie zrównoważonego przemysłu kawowego poprzez współpracę z dostawcami w celu przestrzegania wysokich standardów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w ramach łańcuchów dostaw kawy zielonej.

- Chociaż opakowanie może wyglądać na odświeżone i inne, ale jedna rzecz, która się nie zmieniła i nigdy się nie zmieni, to smak i najwyższa jakość kawy, którą nasi klienci odkryją w środku. Od 1862 r. gromadzimy ludzi z całego świata przy filiżance kawy, a teraz poprzez nasz Program Generations(Pokolenia) i Inicjatywę Responsibly Selected Coffee/(Odpowiedzialnie Wyselekcjonowana Kawa) podejmujemy odpowiedzialne działania, aby zapewnić znaczące chwile dla przyszłych pokoleń - tłumaczy Christina Meinl.

Dyrektorka dodaje, że dodanie kodów QR zwiększy wartość kawy. - Umożliwi miłośnikom nie tylko delektowanie się każdą filiżanką kawy, ale również potwierdzi, że pochodzi ona ze zrównoważonych źródeł, co uczyni świat lepszym miejscem - zapewnia Christina Meinl, dyrektor zarządzająca Julius Meinl Austria i członek piątego pokolenia rodziny Meinl.

Więcej informacji na temat Julius Meinl można znaleźć na stronie https://juliusmeinl.com/pl.