Sztuczna inteligencja podbija wiele branż, a budownictwo nie jest wyjątkiem. AI wykorzystywana jest zarówno w procesach wspierających inwestycje, m.in. przy zabezpieczeniu budowy, jak również w dbaniu o bezpieczeństwo osób pracujących na jej terenie.

Rozwiązania technologiczne służące do zabezpieczenia mienia na terenie inwestycji budowlanej są wykorzystywane przez tę branżę już od lat.

Nowoczesne rozwiązania pozwalają na zdalną weryfikację stosowania odpowiednich środków ochrony przez cały czas, w którym pracownicy przebywają na terenie budowy.

W przypadku terenów budowy identyfikacja potencjalnych zagrożeń w znaczący sposób pomaga zapobiegać wypadkom. Technologia stała się silnym wsparciem w tym zakresie.

Sztuczna inteligencja to jeden z najbardziej gorących tematów ostatnich miesięcy. Choć samo zjawisko istnieje już od wielu lat, to szturmem wdarło się do zbiorowej świadomości dopiero na koniec 2022 r. Narzędzia wykorzystujące AI oraz digitalizację znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich branżach - również w sektorze budowlanym.

Bezpieczeństwo inwestycji i wsparcie BHP pracowników budowlanych

Właściwa ochrona pracowników na placach budowy to kluczowa kwestia, którą regulują przepisy rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych. Pomimo powszechnego wdrożenia środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, istnieje ciągła potrzeba weryfikowania na ile są one używane przez pracowników budowlanych.

Przestrzeganie przepisów dotyczących BHP na budowie jest obowiązkowe, ponieważ zapewnia ochronę zdrowia i życia pracowników. Właściwie wdrożone środki ochrony, takie jak kaski ochronne, obuwie robocze czy ubrania robocze, np. kamizelki o odpowiedniej klasie widoczności pomagają znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadków i obrażeń na terenie placów budowy - mówi Kamil Wachowicz z Grupy Impel, dyrektor handlowy segmentu Budownictwo.

- Oczywiście kontrole realizowane przez inspektorów BHP i w razie nieprawidłowości nakładane przez nich mandaty są skuteczne, ale nie zapewnią ochrony przez cały okres trwania prac budowlanych. Tymczasem nowoczesne rozwiązania pozwalają na zdalną weryfikację stosowania odpowiednich środków ochrony przez cały czas, w którym pracownicy przebywają na terenie budowy – dodaje Kamil Wachowicz.

Kamil Wachowicz z Grupy Impel, dyrektor handlowy segmentu Budownictwo, mat.pras.

Analiza obrazu z monitoringu budowy

Rozwiązania technologiczne służące do zabezpieczenia mienia na terenie inwestycji budowlanej są wykorzystywane przez tę branżę już od lat. Przykładem są mobilne wieże monitorujące, czyli urządzenia, które pozwalają na zdalną ochronę i monitoring całego terenu budowy. Zaletą wieży jest możliwość zainstalowania jej nawet w trudno dostępnych obszarach czy miejscach, które nie posiadają stałego zasilania w energię elektryczną. Co ciekawe, oprócz ochrony mienia na terenie inwestycji, wieża może również pomóc w monitorowaniu stosowania środków ochrony osobistej przez pracowników budowlanych.

- Wprowadzamy w naszych wieżach monitorujących analitykę, która pozwala na identyfikację stosowanych przez pracowników środków ochrony, np. kasków lub kamizelek. Wystarczy wywołać zdalny wideo audyt BHP na monitorowanym terenie budowy. Przy zaimplementowanej analityce system sam wykryje nieprawidłowości, takie jak brak kasków u pracowników. Dzięki zawężeniu rejestrowanego przez kamery kadru, system może wykryć nawet drobniejsze akcesoria – odpowiednie rękawice czy okulary – mówi Krzysztof Bereza z Grupy Impel, dyrektor grupy produktowej Technical Security.

To szczególnie przydatne w przypadku monitorowania tych obszarów budowy, w których istnieje największe prawdopodobieństwo wypadków i urazów, np. w stolarni. Precyzyjna analiza konkretnych miejsc na placu budowy wymaga jednak nowoczesnych systemów wizyjnych i kamer o odpowiedniej rozdzielczości – zaznacza Krzysztof Bereza.

Krzysztof Bereza z Grupy Impel, dyrektor grupy produktowej Technical Security. mat.pras.

W przypadku terenów budowy identyfikacja potencjalnych zagrożeń w znaczący sposób pomaga zapobiegać wypadkom. Takie działania prewencyjne może również wspierać profesjonalny system monitoringu połączony z analityką. Kamery umieszczone w wieżach monitorujących rejestrują ruch pracowników, który może być poddany analizie.

- Wdrażane systemy analityczne są coraz bardziej doskonałe, a kolejne iteracje analityki pracują na większej ilości danych – podkreśla Krzysztof Bereza. – Po wdrożeniu uczymy system rozpoznawania prawidłowego zachowania. To jedna z podstawowych funkcji analityki – system stale monitoruje scenę i na tej podstawie jest w stanie wykryć zachowania nietypowe.

- Dzięki monitorowaniu stanowisk pracy wysokiego ryzyka jesteśmy w stanie zidentyfikować nieprawidłowo wykonywane czynności, które mogą doprowadzić do wypadku, np. kiedy pracownik niezgodnie z instrukcją podchodzi do urządzenia. W takich sytuacjach system ostrzega przed zagrożeniem. W zależności od potrzeb klienta możemy dowolnie parametryzować analitykę – dodaje Krzysztof Bereza.

Cyfrowe zarządzanie środkami BHP

Sam fakt korzystania przez pracowników budowy ze środków ochrony indywidualnej jest bardzo istotny. Niemniej ważna jest także jakość środków ochrony i termin ich przydatności do użycia – podkreśla Kamil Wachowicz.

W przypadku dużych inwestycji z większą liczbą pracowników pomocny jest system informatyczny. Zapisywane są w nim dane dotyczące środków ochrony i odzieży roboczej, które zostały przekazane danemu pracownikowi wraz ze wskazaniem ich daty ważności. Digitalizacja usprawnia tu proces zarządzania asortymentem środków BHP – od zgłoszenia zapotrzebowania, po utylizację zużytych materiałów - dodaje ekspert.

Nowoczesna obsługa obszaru BHP dostarcza systemy, które pozwalają na sprawne zarządzanie obszarem środków ochrony indywidualnej. Profesjonalny outsourcing BHP jest tym bardziej przydatny, jeśli inwestor prowadzi budowę równocześnie w wielu lokalizacjach. System identyfikuje pracownika, który zmienia budowę, a cyfrowa kartoteka zawiera wszystkie informacje o pobranym przez niego sprzęcie i akcesoriach.

- Wspieramy działy BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem na placach budowy na terenie całej Polski. Dzięki outsourcingowi BHP możemy bez problemu migrować dane. To pozwala naszym klientom uniknąć kosztów związanych z kilkukrotnym wydawaniem tego samego asortymentu danemu pracownikowi, który przemieszcza się pomiędzy inwestycjami. W ramach usługi zapewniamy nadzór nad miesięcznymi wydatkami na środki ochrony indywidualnej, prowadzimy analitykę, ale też podpowiadamy klientowi, jak zoptymalizować koszty w tym obszarze. Na terenie budowy możemy postawić automaty vendingowe ze środkami BHP, które pomagają kontrolować zużycie tych produktów. Przede wszystkim jednak dostarczamy odzież roboczą, buty robocze, rękawice ochronne, a także zapewniamy ich serwis – podkreśla Kamil Wachowicz.