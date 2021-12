Nowe technologie w służbie handlu

Aż 2/3 wizyt w sklepach stacjonarnych odbywa się z udziałem smartfona, czyli nowe technologie w służbie retail.

Potwierdzają to dane AdColony, według których 70 proc. konsumentów regionu EMEA świąteczne prezenty zamierza kupić zarówno przez Internet, jak i stacjonarnie.

Jednak nawet ci, którzy wybiorą się do galerii i supermarketów, nie wyobrażają sobie „świątecznego maratonu” bez swoich smartfonów – 74 proc. konsumentów uważa, że powinno mieć ze sobą telefon podczas robienia zakupów.

To, że poziom digitalizacji naszego społeczeństwa w ostatnich latach wzrósł (m.in. za sprawą pandemii), nie budzi wątpliwości. Sprawia jednak, że wśród sprzedawców z branży wzrasta lęk związany z wyparciem handlu tradycyjnego przez e-commerce. Paradoksalnie jednak świat IT i nowoczesnych technologii może pomóc markom prowadzącym sprzedaż w kanałach tradycyjnych w walce o klienta. Zyskają na tym również konsumenci – sprzedaż „hybrydowa” jest odpowiedzią na ich potrzeby 2022. Przykładem firmy doskonale rozumiejącej zarówno wyzwania branży retail, jak i wymagania konsumentów, jest start-up ATS Technology oferujący nowy model sprzedaży: Ultra Convenience.

Jak wynika z badania Deloitte, nasze zakupy w sklepach stacjonarnych są stymulowane technologiami cyfrowymi. O co dokładnie chodzi? Ponad 2/3 wizyt w sklepach tradycyjnych odbywa się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, oznacza to, że takie urządzenia jak smartfony stały się dla nas ważnym elementem biorącym udział w procesie zakupowym. Co więcej, analizując dane zebrane przez Deloitte, można zauważyć, że wskaźnik wpływu cyfrowego w każdej z grup wiekowych jest zbliżony. Oczywiście, jest on najwyższy w przypadku osób młodych (grupa 21-24 lat – 68%), ale nawet dla najstarszej badanej grupy wiekowej (65-70 lat) wspomniany wskaźnik wynosi aż 44%.

Smartfon, czyli „must have” podczas robienia zakupów

Smartfony towarzyszą nam w wielu momentach naszego życia, co potwierdzają badania: 82% konsumentów zabiera ze sobą telefon wszędzie (niezależnie czy jest to spotkanie towarzyskie, toaleta, sypialnia, czy właśnie zakupy). Te urządzenia stały się właściwie przedłużeniem naszej ręki, bez których obecnie trudno jest nam wyobrazić sobie „normalne” funkcjonowanie. Biznes już wiele lat temu zauważył ich potencjał. Od tego czasu marki ze świata IT i nowych technologii prześcigają się w tworzeniu kolejnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, mających jeszcze bardziej ułatwić i przyśpieszyć proces zakupowy.