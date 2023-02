Nowe technologie pozwalają wiernie zwizualizować propozycje projektowe za pomocą modelowania 3D i wirtualnych spacerów, a oprogramowanie BIM usprawnia kontrolę projektu na każdym jego etapie.

Przygotowanie projektu aranżacji biura to wyzwanie dla architekta.

Musi uwzględnić oczekiwania i potrzeby wielu stron m.in. inwestora i najemcy.

Najczęściej bardzo ważny jest czas, a wszelkie korekty wpływają na harmonogram.

Z pomocą przychodzą nowe technologie.

W szybko zmieniającym się świecie automatyzacja wkracza w kolejne biznesowe obszary, a jednym z rodzących się trendów jest wykorzystanie metodologii BIM w projektowaniu wnętrz. Zastosowanie go pozwala na utrzymanie przejrzystej i sprawnej komunikacji, a wszelkie zmiany docierają do wszystkich osób zaangażowanych w projekt w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zespoły oraz klienci są w stanie podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje.

W Tétris stawiamy na nieustanny rozwój procesów związanych z projektowaniem i fit-outem nieruchomości komercyjnych. Staramy się w jak największym stopniu wykorzystywać dostępne innowacje i technologie, które zwiększają wydajność i jakość naszej pracy, dostarczając naszym klientom najlepsze efekty. Wdrażanie procesów związanych z BIM, które są tak naprawdę metodologią zarządzania, wymagało od nas na poziomie globalnym standaryzacji procesów i wypracowania wspólnego środowiska pracy w chmurze - mówi Michał Pałys, EMEA Associate Director - Commercial Operations, Tétris.

Wśród atutów BIM należy wymienić także zautomatyzowanie powstawania modelu 3D wnętrza na podstawie wprowadzonych przez architekta danych i rysunku płaskiego. To znacznie przyśpiesza czas zaprezentowania projektu klientowi, a jednocześnie pozwala na przedstawienie w jasny sposób wizji i finalnego efektu.

Już na etapie projektu koncepcyjnego klient ma szansę na lepsze zapoznanie się z naszą propozycją designu i przekazania nam swoich uwag, co przyśpiesza dalsze prace. Co więcej model 3D pozwala nam zidentyfikować ewentualne wyzwania związane z różnego typu instalacjami, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji. W ten sposób możemy dużo wcześniej wprowadzić korekty do projektu, eliminując potencjalne opóźnienia. W trakcie trwania już prac fit-out wszelkie zmiany architekta dostępne są dla zespołu budowlanego, co również usprawnia prowadzenie działań - twierdzi Jakub Tunk, Senior Architect, Tétris.

Wyzwaniem jest często zrozumienie organizacji i jej wartości. Nie u każdego wyobraźnia działa tak samo, dlatego projektanci szukają nowych form do przedstawienia swoich pomysłów.

Prezentacja koncepcji najczęściej odbywa się przy wykorzystaniu wizualizacji statycznych i animacji. Realistyczne rendery pozwalają przekazać harmonijność wnętrza. Jednak w Tétris idziemy już o krok dalej i wykorzystujemy animacje oraz wirtualne spacery. W ten sposób możemy zaprosić klienta do wnętrza i zaprezentować mu jak na żywo będą prezentowały się meble, kolory i dodatki. Oprogramowanie pozwala na zmianę ich na inne propozycje w czasie rzeczywistym i przetestowanie różnych wariantów wykończenia zaproponowanych przez architekta - mówi Jakub Tunk, Senior Architect, Tétris.

Wirtualny spacer w projektowaniu wnętrz wciąż jest nowością stosowaną tylko przez niektóre firmy. Niemniej docenianą przez klientów. Dostarcza najlepsze warunki do oceny projektu i poczucia klimatu miejsca. Klient może swobodnie przemieszczać się po przestrzeni i rozglądać we wszystkich kierunkach. Zdecydowanie taka prezentacja o wiele bardziej oddziałuje na wyobraźnię i wpływa na lepszą ocenę aranżacji. Pozwala na jeszcze dokładniejsze uwzględnienie oczekiwań klienta w projekcie.

BIM ma także udział w projektowaniu zrównoważonych przestrzeni i realizacji procesu fit-out, co stanowi coraz większy priorytet dla firm dążących do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Wprowadzone do systemu materiały i elementy wyposażenia są oceniane pod kątem zrównoważonego rozwoju, pozwalając projektantom wybrać te, które są najbardziej niskoemisyjne.

Dodatkowo używając modeli 3D budynku architekci mogą przeanalizować dostęp do światła dziennego w pomieszczeniach, zaplanować instalacje cieplne i klimatyzacyjne, tak by zoptymalizować ich efektywność. Pobieranie danych bezpośrednio z planu 3D pozwala również na precyzyjne pomiary, dobór produktów i materiałów wykończeniowych, tworząc tym samym oszczędność dla klienta - mówi Michał Pałys, EMEA Associate Director - Commercial Operations, Tétris.

Tego typu usprawnienia będą szczególnie doceniane w projektach starających się o różnego typu certyfikacje z zakresu ekologii i wellbeingu.