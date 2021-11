NREP zmierza do pełnej dekarbonizacji nieruchomości

NREP podjął działania w kierunku pełnej dekarbonizacji portfela nieruchomości do 2028 roku. Zobowiązanie w związku z COP26, ma potencjał by zmienić całą branżę, ponieważ jego celem jest osiągnięcie zerowych emisji netto bez kompensacji na kilka lat przed terminem wyznaczonym przez IPCC

Skandynawski inwestor NREP, zobowiązał się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2028 r. bez stosowania offsetu, w zakresie zarówno śladu węglowego wbudowanego, jak i związanego z eksploatacją.

NREP wdrożył narzędzie do monitorowania ryzyka węglowego dla nieruchomości.

Wszystkie projekty będą na wczesnym etapie przechodziły analizę cyklu życia tak, aby umożliwić wybór projektu i materiałów ograniczających w znacznym stopniu emisję CO2.

Decyzja potwierdza pozycję NREP jako jednego z najbardziej innowacyjnych, zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych inwestorów na świecie a także, jako pioniera rozwiązań, których pilnie potrzebuje przemysł, aby łagodzić zakres zmian klimatycznych.

- Od największej skandynawskiej elektrowni słonecznej na dachu budynku, po wykorzystywanie do budowy wyprodukowanego bezemisyjnie betonu, NREP zawsze przesuwał granice możliwości, jeśli chodzi o innowacje i inwestycje ESG. Zwolnienie tempa teraz nie wchodzi w grę. Aby osiągnąć ambitne cele, które wyznaczyliśmy, musimy równolegle i na dużą skalę wdrażać wiele technologii. Jesteśmy zdecydowani pokazać całej branży, jak można tego dokonać. Sektor budowlany musi zająć właściwe miejsce w globalnej dyskusji dotyczącej klimatu, działając odpowiedzialnie i proaktywne; mam nadzieję, że trudne perspektywy, przed którymi stoimy, przyspieszą dążenie branży do pozostawienia po sobie bardziej pozytywnej spuścizny dla społeczeństwa i środowiska – NREP opowiada się za tym od wielu lat - powiedział Claus Mathisen, prezes NREP.

Zmierzając krok po kroku do tego ambitnego celu, NREP wdrożył narzędzie do monitorowania ryzyka węglowego dla nieruchomości (Carbon Risk Real Estate Monitor, CRREM) określające konkretne i oparte na naukowych podstawach cele dla wszystkich rodzajów nieruchomości i regionów geograficznych. Powyższą inicjatywę wspiera dedykowany zespół ekspertów. Określono następujące cele krótkoterminowe do realizacji do 2023 r., również ukazujące skalę powziętych zamierzeń: