Olaplex uruchomił wirtualny salon, który zapewnia konsumentom i licencjonowanym stylistom interaktywny, wciągający sposób nawiązania kontaktu z marką produktów do pielęgnacji włosów.

Olaplex to kolejna marka, która wykorzystuje wirtualne życie do promocji swoich produktów. Niedawno w sieci pojawił się wirtualny salon fryzjerski, który pozwala na interakcję z konsumentami.

Naszym celem w wirtualnym salonie Olaplex jest zaskakiwanie i zachwycanie naszych klientów. Chcemy, aby mieli wrażenie, że otrzymują porady od profesjonalnych stylistów w środowisku salonowym – powiedziała Charlotte Watson, dyrektorka ds. marketingu w Olaplex.

Po wejściu do salonu interaktywnego użytkownicy trafiają do poczekalni, gdzie mogą zagłębić się w kanały mediów społecznościowych Olaplex, aby zobaczyć, jak konsumenci korzystają z produktów lub kupić produkty Olaplex z półek. Fotele fryzjerskie i stanowiska myjące dostarczają informacji o tym, jak używać produktów Olaplex do naprawy niektórych rodzajów uszkodzeń włosów i utrzymania fryzur, w tym zdrowych loków i pasemek oraz balayage. Filmy ambasadorów Olaplex pokazują, jak korzystać z produktów. Ta sekcja wirtualnego salonu może łączyć konsumentów z lokalnymi certyfikowanymi stylistami Olaplex.

Na tyłach salonu znajduje się element umożliwiający włączenie podcastu Beauty Uncovered firmy Olaplex, który obejmuje tematy związane z urodą, zdrowiem i dobrym samopoczuciem wykraczające poza pielęgnację włosów. Ostatnie tematy dotyczyły tego, jak małe firmy mogą prosperować w trudnym klimacie gospodarczym; jak zaangażować więcej dziewcząt w zajęcia z grupy STEM i jak na nowo zdefiniować standardy piękna, w tym różnorodność na wybiegu i siłę samoakceptacji. Ponadto w tej części salonu konsumenci mogą również wziąć udział w quizie diagnostycznym włosów Olaplex, dzięki czemu eksperci marki od włosów mogą znaleźć odpowiednie produkty Olaplex, które zaspokoją specyficzne potrzeby konsumentów.

Tak jak w prawdziwym życiu, pokój socjalny jest dostępny dla licencjonowanych profesjonalistów. Mogą uzyskać w nim dostęp do materiałów edukacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla zawodowych stylistów i doświadczyć niektórych produktów w środowisku 3D, zanim wypróbują je w salonach.