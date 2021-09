Onde powiększa portfolio inwestycyjne

ONDE zakupiło 100 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych posiadających projekty fotowoltaiczne o łącznym potencjale 90 MW. Zwiększyło to wielkość portfolio inwestycyjnego spółki do ok. 0,7 GW.

Kupione projekty farm PV - zlokalizowane w województwach: zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim - są na wczesnym etapie przygotowania - przed wydaniem decyzji w zakresie pozwolenia na budowę

ONDE zamierza dynamicznie budować portfolio projektów słonecznych i wiatrowych, które będą realizowane w systemie develop‑build-sell Na ten m.in. cel pozyskano 214,5 mln zł w ramach zakończonego niedawno IPO. Część tych środków – ok. 70 mln zł - została już przeznaczona na refinansowanie projektów nabytych wcześniej.

- W tym roku planujemy wydać na poszerzenie naszego portfolio projektów OZE jeszcze ok. 50-60 mln zł. Pozyskane właśnie 90 MW to jedna z pierwszych takich transakcji - mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE. - Mamy duże apetyty, ale chcemy kupować w sposób przemyślany, celując w dobre i bezpieczne projekty, które najlepiej rokują pod kątem realizacji i rentowności – tak, aby jak najwydajniej spożytkować kapitał pozyskany od inwestorów. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, będziemy więc prosić inwestorów o cierpliwość i zaufanie – podkreśla Paweł Średniawa.

Obecnie portfolio ONDE to ok. 700 MW zakupionych już projektów. Potencjał jego rozbudowy to ok. 700 MW zabezpieczonych listami intencyjnymi. Komercjalizacji pierwszych farm można spodziewać się w przyszłym roku.

ONDE jest częścią Grupy kapitałowej ERBUD.