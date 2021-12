Oprogramowanie SAP dla przedsiębiorstw. SNP Poland zmienia nazwę

Dostawca usług SAP w Polsce, firma SNP Poland zmieniła z dniem 1 grudnia 2021 r. nazwę na All for One Poland. Zmiana nazwy spółki to następstwo przejęcia jej udziałów przez All for One Group - największego partnera SAP w obszarze niemieckojęzycznym.

Na początku października br. firma All for One Group SE zakupiła 51 proc. udziałów w SNP Poland od dotychczasowego udziałowca – SNP SE.

Grupa All for One stała się czołowym partnerem SAP w całej Europie Środkowej.

Grupa z centralą w niemieckim Filderstadt zatrudnia około 2500 osób w 7 krajach.

- Przyjęliśmy nową nazwę, ale nasze obszary działania pozostają niezmienne: wdrożenia i rozwój SAP, usługi zarządzane SAP, a także bezpieczeństwo IT i rozwój oprogramowania. Jako część Grupy All for One zamierzamy wzmocnić pozycję lidera na polskim rynku usług SAP i zdobywać kolejne kontrakty międzynarodowe. Planujemy też wzrost skali zespołu, m.in. w ramach wsparcia migracji systemów SAP do środowiska S/4HANA i do chmury. Przy czym nadal będziemy wykorzystywać unikalne rozwiązania SNP do transformacji SAP, w tym platformę CrystalBridge - podkreśla Bartłomiej Buszczak, prezes zarządu All for One Poland.

Ten sam zespół - nowa nazwa

Zmiana nazwy (w tym także adresu serwisu internetowego na: www.all-for-one.pl) i udziałowca nie powoduje żadnych formalnych zmian dla obecnych klientów i partnerów spółki. Realizowane projekty i kontrakty serwisowe nadal obsługuje ten sam zespół. Liczy on już niemal 450 osób – konsultantów SAP, kierowników projektów, administratorów, programistów.

All for One Poland to od dziś nowa nazwa wiodącego dostawcy usług SAP w Polsce. Pod zmienioną nazwą kryje się ta sama organizacja, z siedzibą w podpoznańskich Złotnikach – firma, która jest obecna na rodzimym rynku od ponad 25 lat (do 2017 r. jako BCC), a jej ekspercki zespół usprawnia pracę już w ponad 500 firmach w Polsce i za granicą.

W ofercie spółki znajdują się nie tylko wdrożenia systemów SAP, lecz także ponad 50 autorskich rozwiązań rozszerzających standardowy zakres SAP (m.in. w zakresie JPK i KSeF). Jej przychody w 2020 r. przekroczyły 131 mln zł i – choć był to rok naznaczony pandemią COVID-19 – wzrosły o 18 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Ponad 50 proc. przychodów wygenerowały usługi zarządzane dla SAP, w tym Managed Cloud, administracja SAP i serwis aplikacyjny SAP (wsparcie użytkowników SAP).

Natomiast All for One Group to największy partner SAP w obszarze niemieckojęzycznym. Grupa z centralą w niemieckim Filderstadt zatrudnia około 2500 osób w 7 krajach. Jej specjalizacja to wdrożenia SAP głównie w branży motoryzacyjnej, maszynowej, a także produkcji dóbr konsumpcyjnych. Podobnie jak w przypadku jej nowej spółki w Polsce, około połowy z 355 mln EUR przychodów (dane za rok podatkowy 2019/2020) generują SAP Managed Services. All for One jest także partnerem SNP SE, wykorzystując rozwiązania SNP do transformacji systemów SAP swoich klientów.