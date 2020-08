Pandemia przyśpiesza wdrożenie PropTechu w biurach

PropTech oraz smart rozwiązania dla nieruchomości od kilku lat wkraczają do coraz większej liczby budynków. Jednak do tej pory tradycyjny rynek nieruchomości adaptował nowinki technologie w dość umiarkowanym tempie. Pandemia COVID-19 zdecydowanie przyspieszyła te zmiany, kreując nowe potrzeby i styl pracy.

Aby zobrazować świat nowych technologii dla nieruchomości dobrze jest czasem sięgnąć do przeszłości, by pokazać jakie zmiany zachodziły na tym rynku przez ostatnie dekady.



- Moim ulubionym przykładem jest Flatiron Building, jeden z najbardziej rozpoznawalnych biurowców na świecie. Ten 22-piętrowy budynek przypomina kształtem żelazko, a do użytku został oddany prawie 120 lat temu. Stojący na przecięciu Piątej Alei oraz Broadway obiekt stał się na tyle ważną ikoną Manhattanu, że rejon w którym stoi nazwano w 1985 „flatiron district”. Co ciekawe, pierwsze windy jeżdżące w tym budynku były zasilane ciśnieniem wodnym. Podróż z parteru na 20 piętro zajmowała ponad 10 minut - opowiada Renata Hartle, manager ds. strategii flex office i rozwiązań technologicznych w Colliers International.

Wraz z rozwojem technologicznym nieruchomości również zaczęły adaptować nowoczesne rozwiązania. Nasze przyzwyczajenia do automatyzacji czy cyfryzacji sprawiają, że oczekujemy podobnego podejścia także w otaczającym nas świecie fizycznym, w tym w budynkach, z których na co dzień korzystamy.

Na przykład rozwój transportu sprawił, że ludzie nie chcieli już tak długo czekać na parowe windy, zaś rozwój automatyzacji produkcji w latach 70-tych zainspirował inżynierów do stworzenia „inteligentnego budynku”. W ten sposób w latach 80-tych narodziła się automatyka budynkowa zebrana w system BMS (BMS – z ang. Building Management System).

- Trwający obecnie rozwój cyfryzacji branży nieruchomości jest w większości zainspirowany FinTechem, czyli cyfryzacją branży finansowej. Tak jak my nie wyobrażamy sobie obecnie spędzać codziennie 10 minut w windzie, tak w przyszłości nowe pokolenia nie będą sobie wyobrażały, że można marnować czas na szukanie miejsca do pracy czy wolnego parkingu - dodaje Renata Hartle.



Inteligentne budynki dzisiaj



We współczesnych budynkach biurowych spotkamy dziś szereg rozwiązań podnoszących funkcjonalność oraz bezpieczeństwo nieruchomości. Wiele z nowych technologii skupia się również na optymalizacji zużycia energii oraz mediów, redukując koszty. Wśród najciekawszych rozwiązań ostatnich lat możemy wymienić: inteligentne i energooszczędne oświetlenie dopasowujące barwę światła oraz jego natężenie do dobowego rytmu człowieka, gamę sensorów mierzących środowisko wewnętrzne, tj. wilgotność powietrza czy stężenie CO2, systemy zarządzające ruchem wind typu elevator destination dispatch, kamery LPR rozpoznające tablice rejestracyjne aut czy sensory zajętości miejsc.

