Pandemia zaostrzyła apetyt na cyfryzację

Przemysł 4.0 trwa w najlepsze.

W odpowiedzi na lockdown najważniejszymi procesami, które zostały poddane digitalizacji, było wsparcie IT (49%), CRM (36%) oraz zarządzanie zespołem (34%).

Nie inaczej sprawa wygląda w Polsce – w 2021 roku, według danych Iron Mountain Polska, działania związane z digitalizacją biznesu stanowiły 28% wszystkich usług, z czego 70% stanowi digitalizacja dokumentacji archiwalnej.

Polski rynek charakteryzuje się dużą dynamiką implementacji rozwiązań technologicznych w biznesie. Zmiany obserwujemy na każdym kroku. Rosnące zainteresowanie cyfryzacją, coraz lepsza infrastruktura oraz nabierająca siły dynamika wzrostu innowacji powodują, że polskie firmy coraz częściej stawiają na transformację cyfrową i doganiają liderów. W Polsce nieustannie obserwujemy, że liderem w implementacji cyfrowych rozwiązań jest branża finansowa, która stanowi aż 60% wdrożeń. Swoimi działaniami znacząco przewyższa pozostałe sektory – medyczny czy retail i logistykę – mówi Marcin Drzewiecki, Prezes Iron Mountain Polska.

Dynamiczny rozwój polskiego biznesu

W Polsce przodującą branżą pod względem cyfryzacji procesów jest sektor finansowy i ubezpieczeniowy m.in.: w cyfryzacji obsługi klienta. Wynika to z konieczności dostosowania się do potrzeb konsumentów (np. porównywarki cenowe, możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań mobilnych), tak by ułatwić uzyskanie np. pożyczek czy produktów związanych z ubezpieczeniami. Organizacje muszą więc usprawniać swoją wewnętrzną komunikację, a tym samym proces obiegu dokumentów.

Wraz z cyfryzacją zmienia się nie tylko model komunikacji, ale również portfolio produktowe, które stawia na zindywidualizowaną ofertę dla konsumenta. Firmy muszą stawić czoła m.in. zarządzaniu dużej ilości danymi w czasie rzeczywistym. Automatyzacja procesów staje się kluczowym elementem rozwijania technologii, a rewizja dotychczasowych rozwiązań jest konieczna, by sprostać oczekiwaniom rynku.

Kolejny etap transformacji

Prace nad zarządzeniem informacją w firmie są procesem, który powinien być stale udoskonalany. Mimo wysokiej pozycji na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej przedsiębiorstwa w Polsce powinny pamiętać, że cyfrowa transformacja, która w ostatnim czasie tak bardzo przyśpieszyła, nie jest jednorazowym działaniem.