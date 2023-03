SmartCity Lab jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce. Poza domeną inteligentnego transportu, obejmie także całą przestrzeń projektów z dziedziny tzw. inteligentnego miasta. Laboratorium powstanie w nowo wybudowanym Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej, a docelowym środowiskiem testowym i produkcyjnym stanie się całe miasto Chełm.

Laboratorium miejskie SmartCity Lab zaprasza do współpracy wszystkie ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy oraz sektor publiczny. Założeniem jest bowiem, że każdy projekt będzie realizowany z udziałem tych trzech sektorów równocześnie – mówi prezes ITS Polska i inicjator projektu dr inż. Marek Litwin.

Współpraca w ramach SmartCity Lab w Chełmie to okazja dla startupów, które zyskują unikalne środowisko wdrożeniowe. To także sposobność dla innych miast na przetestowanie nowych rozwiązań.

Cieszę się i niezwykle doceniam to, że Chełm stał się partnerem i jednocześnie gospodarzem tak wartościowej inicjatywy gospodarczej. Wierzę, że realizowane w laboratorium projekty przyczynią się do rozwoju nowoczesnego rynku pracy, szczególnie dla młodych i kreatywnych osób oraz firm. Niewątpliwie wypromują również nasze miasto jako ośrodek, w którym można prowadzić innowacyjne projekty – zaznacza Prezydent Miasta Chełm, Jakub Banaszek.

- Projekt SmartCity Lab to ciekawy sposób na włączenie studentów w realizację innowacji technologicznych. Zdobyte przez młodych ludzi, w trakcie realizacji projektu, doświadczenie praktyczne na pewno stanowić będzie istotną wartość dodaną w ich przyszłym wejściu na rynek pracy - wskazuje dr Beata Fałda, prorektor ds. studenckich PANS w Chełmie.

Laboratorium może stworzyć doskonałe warunki dla firm do sprawdzenia nowych rozwiązań i zaadaptowania ich do realnych potrzeb administracji zarówno samorządowej, jak i centralnej. Co więcej, proces ten z uwagi na współdziałanie z ośrodkami naukowymi odbywać się będzie zgodnie z rzetelnymi metodykami badawczymi – dodaje dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, ekspert Związku Powiatów Polskich ds. transportu i nowych technologii.