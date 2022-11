Schneider Electric przedstawia APC Smart-UPS Ultra – najmniejszy i najlżejszy na rynku jednofazowy UPS o mocy 3kW i 5kW.

Dzięki nawet 2,5-krotnie większej gęstości mocy oraz o połowę mniejszej wadze i rozmiarze niż w przypadku porównywalnych rozwiązań, APC Smart-UPS Ultra zapewnia więcej mocy w mniejszej obudowie, udostępniając więcej przestrzeni IT dla edge computing.

Wykorzystanie akumulatorów w technologii litowo-jonowej to dłuższy czas podtrzymania akumulatorowego i redukcja kosztów operacyjnych związanych z konserwacją jednostki UPS.

Elastyczne opcje montażu (w szafie rack, montaż wolnostojący ściana/sufit) umożliwiają efektywne wykorzystanie przestrzeni IT.

Monitoring w chmurze EcoStruxure™ Ready optymalizuje wydajność i umożliwia nadzór nad pracą UPS-a w dowolnym miejscu i czasie.

Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, wprowadza do swojej oferty w Europie APC Smart-UPS Ultra. To pierwszy w branży jednofazowy zasilacz bezprzerwowy (UPS) o mocy 3kW i 5kW. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu większej mocy, elastyczności i inteligentnego monitorowania w najmniejszej obudowie, APC Smart-UPS Ultra umożliwia specjalistom i dostawcom rozwiązań IT przezwyciężenie wielu wyzwań związanych z wdrażaniem infrastruktury IT w rozproszonych środowiskach obliczeniowych i na obrzeżach sieci (edge computing).

Globalny rynek edge computingu doświadcza ogromnego wzrostu w tempie nawet 12,5 proc. rocznie. Jak szacuje IDC, jego wartość w 2024 roku wyniesie ponad 250,6 mld dolarów. Rozprzestrzenianie się technologii cyfrowych i inteligentnych aplikacji generuje zapotrzebowanie na lokalne zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięci masowej, aby umożliwić realizację krytycznych procesów biznesowych oraz doświadczeń, które opierają się na łączności sieciowej z chmurą. Konfiguracja, wdrożenie i utrzymanie infrastruktury IT dla wielu rozproszonych geograficznie placówek wiąże się jednak ze sporymi wyzwaniami.

Schneider Electric wprowadza na rynek APC Smart-UPS Ultra – swój najmniejszy i najbardziej zaawansowany jednofazowy zasilacz UPS, który zapewnia elastyczność instalacji w dowolnym środowisku i optymalizację całkowitego kosztu posiadania (TCO) bez ograniczeń w zakresie potrzeb przedsiębiorstw dotyczących ochrony zasilania.

Chcąc sprostać cyfrowym wymaganiom przyszłości, lokalne, regionalne i chmurowe centra danych muszą być projektowane tak, aby były zrównoważone, odporne, wydajne i adaptowalne. Schneider Electric kontynuuje drogę ku innowacyjności i odpowiada na potrzeby klientów, wprowadzając APC Smart-UPS Ultra. Pierwszy z rodziny APC Smart-UPS Ultra na nowo definiuje jednofazowy zasilacz UPS, czyniąc go lżejszym i bardziej wydajnym dzięki technologii półprzewodnikowej nowej generacji i wykorzystaniu baterii litowo-jonowych – mówi Tarunjeet Sarao, Senior Vice President, Transactional & Edge Line of Business w Schneider Electric.

W rozproszonych środowiskach IT i edge computing często niezbędne jest położenie nacisku na maksymalizację efektywnego wykorzystania dostępnej powierzchni w celu optymalizacji systemów IT i poprawy wyników finansowych.

Kompaktowa konstrukcja zasilacza UPS sprawia, że jest on nawet o połowę mniejszy i lżejszy niż porównywalne rozwiązania UPS dostępne obecnie na rynku. APC Smart-UPS Ultra oferuje elastyczne opcje montażu, w tym instalację w szafie, lub wolnostojącą na ścianie/suficie, dzięki czemu urządzenie można umieścić w taki sposób, aby zapewnić jak najwięcej miejsca na sprzęt IT.

Efektywne zarządzanie zasilaniem ma kluczowe znaczenie dla każdego środowiska IT, ale regularna i skuteczna konserwacja urządzeń zabezpieczających zasilanie, takich jak UPS-y, zwłaszcza w wielu rozproszonych lokalizacjach, może wymagać kosztownych inwestycji typu OpEx.

Akumulator litowo-jonowy APC Smart-UPS Ultra działa do trzech razy dłużej niż tradycyjne zasilacze UPS wyposażone w akumulatory kwasowo-ołowiowe (VRLA). Pomaga to wyeliminować kosztowną wymianę baterii, w tym opłaty za robociznę i serwis w całym okresie eksploatacji urządzenia. APC Smart-UPS Ultra jest objęty 5-letnią gwarancją, jednak zastosowanie baterii litowo-jonowej pozwala z powodzeniem stosować go nawet przez dekadę bez potrzeby wymiany akumulatora, a to przekłada się na znacznie niższy niż do tej pory całkowity koszt posiadania (TCO).

Brak personelu lub pracowników na miejscu sprawia, że zarządzanie, konserwacja i czynności serwisowe, takie jak kontrola sprzętu, wymiana baterii czy wymiana uszkodzonego sprzętu, są bardzo uciążliwe – zwłaszcza gdy mowa o rozproszonych zasobach. APC Smart-UPS Ultra jest urządzeniem wspieranym przez platformę EcoStruxure Ready, która pozwala na monitorowanie w chmurze, dostarcza rekomendacje oparte na danych w celu optymalizacji wydajności oraz zapewnia widoczność z dowolnego miejsca dla wielu urządzeń UPS. Łączność jest dostępna za pośrednictwem portu Ethernet lub wbudowanego portu sieciowego, a działający online portal EcoStruxure Ready APC Smart-UPS zapewnia wgląd w zautomatyzowane, konfigurowalne alerty dotyczące stanu zasilacza UPS, co upraszcza konserwację zapobiegawczą w celu ograniczenia przestojów i skrócenia średniego czasu naprawy.