PlanRadar Connect z nowymi funkcjonalnościami

PlanRadar Connect umożliwia integrację z innymi narzędziami, dzięki czemu użytkownicy platformy mogą na bieżąco aktualizować oraz przesyłać pliki i dane dotyczące projektu pomiędzy różnymi programami, w tym np. narzędziami Google, Microsoft 365 i Adobe, a także aplikacjami takimi jak Asana, Slack czy Zoom.

– Dotychczas integracja i automatyzacja przepływu informacji pomiędzy platformą PlanRadar a innymi programami była możliwa dzięki otwartym interfejsom API. Nasi klienci pracują na wielu aplikacjach jednocześnie i nie zawsze posiadają specjalistyczną wiedzę cyfrową, konieczną do skoordynowania tych procesów. Dlatego w odpowiedzi na ich potrzeby, zdecydowaliśmy się ułatwić cały proces i wprowadziliśmy nową funkcję PlanRadar Connect – mówi Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce.

Prościej, szybciej i taniej

Użytkownicy PlanRadar Connect mogą w prosty sposób zsynchronizować dane pochodzące m.in. z arkuszy liczbowych, kalendarza czy skrzynki mailowej. W efekcie oszczędzają czas, zmniejszają liczbę błędów i obniżają ryzyko związane z projektem.

Ujednolicony strumień przepływu informacji umożliwia połączenie oprogramowania firm trzecich do zarządzania projektami lub danymi z PlanRadar i zbudowanie własnej cyfrowej przestrzeni roboczej. To z kolei pozwala na znacznie usprawnienie komunikacji i zapobiega powstawaniu pakietów gigadanych, których uporządkowanie i bieżące aktualizowanie jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe.

Co to oznacza w praktyce? Przykładem może być sytuacja, w której pracownicy budowlani otrzymują nowe plany od architekta drogą mailową bądź na dysku zewnętrznym. – W normalnych okolicznościach, zakładając, że nie korzystają z interfejsu API, musieliby je pobrać, zapisać i wgrać do PlanRadar. Teraz, dzięki nowej funkcjonalności przesłane przez projektanta pliki załadują się do oprogramowania automatycznie.

Będzie można z nich skorzystać od razu, bez ryzyka pomylenia pliku czy zapomnienia o załadowaniu najnowszej, zaktualizowanej wersji – wyjaśnia Bartek Pietruszewski i dodaje, że obecnie proces integracji wymagania jedynie zalogowania. – Na tym jednak nie koniec. Aplikacja wyróżnia się wysokim stopniem intuicyjności. Jedna lub dwie sesje szkoleniowe w pełni wystarczą do samodzielnego zbudowania indywidualnej przestrzeni roboczej w świecie cyfrowym – podsumowuje Bartek Pietruszewski.