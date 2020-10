PlanRadar z nową funkcją. Ma pomóc w pracy zdalnej

Usługa ma pomóc we wzroście dokładności wykonywanej pracy. Nowa usługa to także szansa na dodatkowe oszczędności dla firm. Wszystkie osoby zaangażowane w projekt, w tym także podwykonawcy, mogą w prosty sposób przeglądać i pracować na współdzielonych modelach BIM w ramach dostępnych planów abonamentowych Pro i Enterprise, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.



Austriacka firma PlanRadar działa na rynku od 2013 roku i od tego czasu zdobyła zaufanie

blisko 8 000 klientów w 45 krajach na całym świecie. Jej flagowym produktem jest aplikacja, która ma zastosowanie na różnych etapach inwestycji – od fazy projektowej, poprzez budowę, aż po wykończenie – oraz skutecznie wspiera zarządzanie obiektem. Firma nawiązała już współpracę z pierwszymi klientami w Polsce, a w ostatnim czasie wzbogaciła także swoje rozwiązanie o kolejną funkcjonalność – moduł BIM Viewer.



- Obserwujemy rynek i uważnie słuchamy potrzeb naszych użytkowników, aby na bieżąco ulepszać oprogramowanie PlanRadar oraz skutecznie odpowiadać na ich oczekiwania. Wzbogacając nasz produkt o nowy moduł, dajemy użytkownikom szereg nowych możliwości. Mogą bowiem używać aplikacji mobilnej i internetowej PlanRadar jako przeglądarki BIM i nie muszą już kupować w tym celu oddzielnego oprogramowania. Dane o obiektach budowlanych i nieruchomościach zostały przeniesione do PlanRadar i są wyświetlane bezpośrednio w samej aplikacji. Oznacza to, że wszystkie informacje o statusie prac i zrealizowanych lub niedokończonych zadaniach są dostępne także w widoku 3D obiektu i mogą być udostępnione wszystkim uprawnionym użytkownikom korzystającym z naszego oprogramowania. To duże ułatwienie, ale także oszczędność, na którą szczególnie liczą dziś nasi klienci – przekonuje Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce.



Modele BIM można importować do aplikacji zgodnie ze standardem IFC (Industry Foundation Classes), niezależnym i uznanym na całym świecie formatem danych. PlanRadar pozwala na pobieranie plików IFC bezpośrednio z programów Revit, ArchiCAD, AllPlan czy Navisworks i pracę na wygenerowanych w ten sposób modelach 3D w ramach jednej aplikacji. Po zaimportowaniu modelu użytkownicy oprogramowania mają do dyspozycji wszystkie szczegółowe cechy budynku zawarte w obiekcie BIM, w tym jego położenie, wymiary, rodzaje stosowanych materiałów budowalnych i wykończeniowych, a także wiele innych informacji.



Rozszerzenie oprogramowania PlanRadar pozwala także na jeszcze skuteczniejszą koordynację procesów towarzyszących pracom budowlanym czy zarządzaniu obiektem. Każda usterka, komentarz czy zadanie robocze jest bowiem łatwo dostępne i wprowadzane bezpośrednio do dostępnych modeli BIM. Dzięki temu mogą być delegowane oraz komunikowane pozostałym członkom zespołu, którzy w łatwy sposób są w stanie zapoznać się z nimi, przełączając perspektywę 3D na 2D i odwrotnie. Narzędzie dodatkowo ułatwia też rejestrowanie braków i dystrybucję informacji niezależnie od formatu. Notatki z PlanRadar można ponownie przenieść do oprogramowania CAD, skutecznie zamykając cały cykl wymiany danych w ramach jednego projektu budowlanego.

