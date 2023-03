Fiserv Polska, działający pod marką PolCard from Fiserv zapewnia kompleksowe procesowanie płatności w pierwszym i obecnie jedynym robocie baristycznym w Unii Europejskiej.

Urządzenie zostało zainstalowane w Porcie Łódź.

Producent pracuje już nad uruchomieniem kolejnych maszyn w innych lokalizacjach.

Robot LS Coffee w pełni realizuje cały proces, który wykonuje barista w kawiarni. Sam bierze pasujący do wybranego napoju kubek, miele kawę i wsypuje do holdera. Następnie gotuje ją w ciśnieniowym ekspresie do kawy oraz np. dodaje mleko i syrop.



Jest to cały proces parzenia kawy, od początku do końca. W kawiarni jej smak może różnić się w zależności od kwalifikacji baristy. Nasz robot robi zawsze wszystko niezwykle dokładnie, gwarantując za każdym razem pożądane przez nas efekty. Inżynierowie zadbali o każdy detal, a programiści nad jego kodem pracowali niemal dwa lata. Do pełnej automatyzacji całego procesu brakowało nam już tylko zapewnienia bezpiecznych i szybkich rozliczeń transakcji. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązanie od PolCard from Fiserv, który ma bardzo duże doświadczenie w realizowaniu płatności bezgotówkowych w urządzeniach samoobsługowych - mówi Vladislav Lukashevitch, właściciel LS Coffee sp. z o.o. z LS Coffee.

Dzięki przejrzystemu menu zamówienie kawy jest niezwykle proste i intuicyjne – otrzymanie espresso zajmuje około półtorej minuty. Wszystkie płatności odbywają się bezgotówkowo. PolCard from Fiserv zapewnia samoobsługowy terminal, dzierżawę aplikacji płatniczej, odpowiada także za rozliczenia transakcji oraz wsparcie przy integracji i utrzymaniu aplikacji.

Robot LS Coffee. Fot. Mat. pras.



Dzięki naszemu rozwiązaniu transakcje można zrealizować w szybki i bezkontaktowy sposób kartą, telefonem bądź zegarkiem. Samoobsługowe urządzenia są chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorców czy włodarzy miast, ponieważ między innymi nie wymagają one dodatkowej obsługi. Natomiast klienci mają dostęp do towarów i usług 24 godziny na dobę, co jest bardzo wygodne i efektywne. Jesteśmy przekonani, że konsumenci będą chętnie korzystać z tego urządzenia – mówi Krzysztof Polończyk, Prezes Zarządu Fiserv Polska S.A.

Porównywalnego urządzenia do robota LS Coffee nie było jeszcze na rynku europejskim. Cała maszyna zajmuje przestrzeń sześcianu o wymiarach 2,5x2,5x1,8m, wykonana jest ze stali i szkła oraz wyposażona w światła LED. Robot może pracować bez żadnych przerw i jest w stanie w ciągu jednej doby zrobić ponad 400 filiżanek kawy.

Samoobsługowe urządzenia płatnicze ułatwiają prowadzenie biznesu

Popularność tego typu urządzeń systematycznie rośnie. PolCard from Fiserv od lat dostarcza kompleksowe rozwiązania płatnicze dla firm, instytucji oraz miast. Wśród nich są między innymi terminale płatnicze do automatów vendingowych, automatów paczkomatowych, parkomatów, paliwomatów czy biletomatów. Marka ma możliwość dostosowania swoich narzędzi do specyfiki branży danego klienta i integrację z różnego rodzaju systemami i urządzeniami. Samoobsługowe automaty płatnicze to liczne korzyści. Przyspieszają one obsługę klienta, rozładowują kolejki, dają możliwość świadczenia usługi 24/7, a co za tym idzie mogą wpłynąć na zwiększenie obrotu w firmie.