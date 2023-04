Uruchomiony niedawno chatbot Lancerto – ARI zyska wkrótce nowe, wyjątkowe funkcjonalności.

Dzięki integracji z Chatem GPT klienci będą mogli uzyskać informacje o ofercie Lancerto.

Także odbyć z wirtualnym doradcą rozmowę o modzie czy stylu.

ARI pomoże teraz także wybrać ubiór odpowiedni na daną okazję.

Niespełna dwa miesiące po uruchomieniu chatbota ARI LANCERTO, marka mody premium, robi kolejny krok ku innowacjom. Tym razem ARI zostanie zasilony systemem GPT-4. Dzięki połączeniu konwersacyjnego mechanizmu sztucznej inteligencji z najnowocześniejszym chatbotem AI na rynku – Actionbotem klienci będą mogli odbyć naturalną rozmowę z wirtualnym doradcą. W odpowiednim momencie ARI wskaże konkretne ubranie, albo udzieli informacji na temat taki jak m.in. pielęgnacja ubrania czy płatności online. W efekcie zakupy internetowe staną się nie tylko łatwiejsze, ale i przyjemniejsze.

Za wdrożenie odpowiadają firmy TUATARA, specjalizująca się w innowacyjnych technologiach konwersacyjnych oraz STYLESPOT – studio konsultingowe zajmujące się nowatorskimi rozwiązaniami dla e-commerce w sektorze modowym.

Chatbot Lancerto – ARI. Fot. Mat. pras.

Aby mieć pewność, że wirtualny stylista nie poleci niedostępnych w LANCERTO produktów, ani nie przekieruje klientów do konkurencyjnych sklepów, ARI został zasilony tzw. wiedzą domenową. Oznacza to, że doradca będzie czerpał informacje z zasobów LANCERTO – strony internetowej i bloga – wzbogaconych o bogatą wiedzę z zakresu mody, pielęgnacji produktów oraz szeroko pojętej tematyki lifestyle.

Dodatkowo poszerzone zostaną kompetencje konwersacyjne ARIego, dzięki czemu rozmowa stanie się bardziej naturalna i płynna.

- Od początku istnienia LANCERTO postawiliśmy sobie jeden cel – mieć najlepszą obsługę klienta, jaką tylko można sobie wyobrazić. Asysta profesjonalnego doradcy to kluczowa sprawa w przypadku doboru ubrań premium – szczególnie garniturów, marynarek czy koszul. W sprzedaży stacjonarnej tę potrzebę zaspokajają fachowi, zaangażowani i przeszkoleni doradcy klienta. W przypadku serwisu e-commerce, sprawa nie jest tak prosta i do niedawna zastąpienie człowieka było niemożliwe. Dziś dzięki uczeniu maszynowemu, sztucznej inteligencji i rozwiązaniom, które oferuje nasz partner, w serwisie online możliwa jest swego rodzaju kumulacja kompetencji najlepszych doradców klienta. Wiedza zdobyta przez lata doświadczeń i skrupulatna selekcja treści pod kątem przydatności dla odbiorcy to kluczowe podstawy powodzenia tego projektu. Jestem przekonany, że dzięki dodatkowemu wsparciu architektury GPT‑4 nasz chatbot ARI zapewni doskonałe doświadczenia zakupowe i wrażenia maksymalnie zbliżone do obcowania z żywym doradcą klienta – mówi Mariusz Serafin, Dyrektor E-commerce i Marketingu G8 S.A., właściciela marki LANCERTO.

Dzięki dostępowi do szerokiej wiedzy ARI będzie w stanie pogrupować produkty stosownie do okazji. Zaproponuje, co najlepiej założyć na imprezę służbową, do opery, a co na luźne popołudnie w gronie znajomych. Podzieli się też wskazówkami, jak poprawnie zmierzyć tzw. tęgość buta, czy jak uprać kaszmirowy szal.

Zasilając chatbota obszerną bazą wiedzy, autorzy rozwiązania skupili się na tematach związanych z branżą fashion. Dzięki temu mocno ograniczona została skłonność Chata GPT do tzw. halucynacji, czyli konfabulowania odpowiedzi.

Wprowadzenie technologii GPT do Actionbota to naturalny krok rozwoju naszego cyfrowego asystenta. Rozszerzyliśmy jego możliwości konwersacyjne, nie tracąc tego, co w naszym rozwiązaniu najcenniejsze, czyli możliwości pełnej realizacji procesów biznesowych. Użycie naszego rozwiązania i technologii OpenAI pozwala połączyć automatyzację odpowiedzi z rozumieniem i generowaniem tekstu. W efekcie otrzymujemy doświadczenie tak bliskie rozmowie z prawdziwym ekspertem, jak to tylko możliwe. Chatbot nie tylko doradzi, korzystając z dostępnych informacji z zakresu mody i stylu życia, ale także płynnie przeprowadzi klientów krok po kroku przez całą ścieżkę zakupową online – powiedział Krzysztof Goworek, CEO w TUATARA.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu STYLESPOT.PL, studia konsultingowego specjalizującego się w dostarczaniu e-commercowych rozwiązań dla sektorów modowego i kosmetycznego. Przy wdrożeniu wirtualnego stylisty LANCERTO STYLESPOT.PL brało udział w wypracowaniu najbardziej optymalnych i zgodnych z współczesnymi trendami e-zakupowych rozwiązań personalizacyjnych.