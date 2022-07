Polski sektor automotive rozkwita. Ważna inwestycja producenta podzespołów

Założona w 2000 r. spółka jest producentem podzespołów wykorzystywanych do produkcji samochodów dla przeszło 50 zakładów zlokalizowanych przede wszystkim w Europie, a także USA i Kanadzie, Meksyku, Australii oraz Chinach. Inwestycja dotyczy nowoczesnej, w pełni zrobotyzowanej linii produkcyjnej do tłoczenia elementów ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości.

W ramach inwestycji powstaje również hala produkcyjna o powierzchni przeszło 1700 m2 oraz zakupiony zostanie najnowszej generacji piec do wygrzewania formatek.

– Inwestycja to żywy dowód kluczowej roli, jaką Polska odgrywa dla przemysłu motoryzacyjnego. Nasze firmy dostarczają podzespoły niezbędne do produkcji największych światowych marek pojazdów. Robią to zgodnie z ideą przemysłu 4.0, na coraz większą skalę wykorzystując potencjał cyfryzacji i robotyzacji – mówi Prezes Zarządu PAIH, Krzysztof Drynda.