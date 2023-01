Deel, dostawca globalnych rozwiązań w zakresie zatrudniania i płac, uruchomił „Deel Lab for Global Employment”. Laboratorium zajmie się analizą globalnej polityki zatrudnienia i kwestii społecznych.

Laboratorium wykorzystuje technologię, dane firmy i wiedzę ekspertów.

Rozwiązanie ma na celu ujednolicenie praw pracowniczych niezależnie od formy i miejsca zatrudnienia.

„Deel Lab for Global Employment” będzie w stanie określić, jakie są główne potrzeby pracowników wobec nowych form zatrudnienia oraz pomóc innym organizacjom w przyjęciu nowoczesnego modelu pracy. Wykorzystując sztuczną inteligencję oraz dane pochodzące od ponad 100 tys. zatrudnionych zdalnie osób z ponad 150 krajów, w tym z Polski, Laboratorium będzie opracowywać nowe rozwiązania legislacyjne i przyczyniać się do debaty o prawach pracowników na świecie.

Na początku, „Deel Lab for Global Employment” zajmie się dwoma kluczowymi działaniami:

Opracowaniem algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencję do identyfikacji nieprawidłowego traktowania pracowników w wielu krajach, począwszy od Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, po Filipiny, Indie i Nigerię. Modele oparte na algorytmach i machine learning będą uwzględniać lokalne przepisy prawa pracy, a także orzecznictwo, aby pomóc firmom w lepszej ocenie ich sytuacji w świetle obowiązujących globalnych i lokalnych przepisów prawa pracy.

Wskazówkami dotyczącymi ewolucji rozwiązań legislacyjnych: analizą zbiorów danych firmy Deel i innych organizacji, zarówno w celu określenia, które z grup pracowników potrzebują nowego standardu zatrudnienia, jak i w celu sformułowania zaleceń dotyczących nowelizacji prawa. Na przykład, temat przyznawania kontraktorom większej liczby korzyści tradycyjnie zarezerwowanych dla pracowników etatowych, takich jak zwolnienie lekarskie, płatny urlop i motywacyjne opcje na akcje, co wymaga akademickiej analizy z danymi wspierającymi postulaty konkretnych zmian w obecnie funkcjonujących przepisach.

„Deel Lab for Global Employment” połączy szeroką sieć ekspertów ze środowisk akademickich i biznesowych, którzy będą mogli zaprezentować swoje spostrzeżenia i wiedzę. Na przewodniczącego inicjatywy wyznaczono Samuela Dahana, byłego urzędnika UE i profesora prawa na Queen's University i Cornell University. „Deel Lab for Global Employment” jest prowadzone we współpracy z Conflict Analytics Lab, wspólną inicjatywą Wydziału Prawa i Smith School of Business na Queen's University. Prof. Dahan jest w trakcie pozyskiwania organizacji, które wniosą swój wkład w działania laboratorium.