Posejdon ekologiczną wizytówką Szczecina

W Szczecinie powstał pierwszy w Polsce budynek biurowo-usługowy o niemal zerowym zużyciu energii. Posejdona wyposażono w bezprecedensowe ekologiczne rozwiązania, pozwalające mu samodzielnie wytwarzać energię potrzebną do ogrzewania i chłodzenia oraz zredukować emisję CO2 do atmosfery o 76 proc.

Szczeciński Posejdon, który powstał w 1928 roku, przez dziesiątki lat pełnił funkcję domu towarowego. Był znanym i lubianym miejscem na mapie miasta – przestrzenią inspiracji, punktem styku sfer życia codziennego, kultury i rozrywki. Nie uchroniło go to jednak przed skutkami konsumpcyjnej ekspansji, rosnącej roli galerii handlowych i braku pomysłu na atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni. Przez 7 lat budynek stał zamknięty aż do 2016 roku. Z inicjatywy nowego inwestora, firmy Porto, ruszyła budowa obiektu, mająca na celu rewitalizację jego historycznej części i dobudowę nowoczesnego segmentu. Posejdon, zaprojektowany przez Federacyjne Biuro Architektoniczne ze Szczecina, zostanie oddany do użytku w ostatnim kwartale 2019 roku.

W budynku mieszczą się dwa hotele sieci Marriott oferujące łącznie 248 pokoi hotelowych, centrum konferencyjne mogące pomieścić 1 000 osób, sala fitness oraz powierzchnia handlowo-usługowa i biurowa licząca kolejno 3000 i 20000 mkw. Do dyspozycji mieszkańców i użytkowników obiektu oddano wewnętrzne patio oraz znajdujący się na ostatnim piętrze jedenastokondygnacyjnego budynku SkyBar wraz z tarasem widokowym o łącznej powierzchni 500 mkw. Pod całym kompleksem umiejscowiono dwupoziomową, podziemną halę garażową na 301 miejsc postojowych.

Zeroenergetyczny, czyli przełomowy

Posejdon, to największy realizowany obecnie w kraju obiekt o niskim zużyciu energii tzw. NZEB – Nearly-Zero Emission Building. Był projektowany według najnowszych, europejskich norm i standardów. Budynek jest proekologiczny, co potwierdza uzyskanie znakomitej oceny Exellent w ramach międzynarodowego certyfikatu BREEAM International New Construction 2016. Co więcej, obiekt ma szansę otrzymać ocenę Outstanding podczas ponownego audytu wykonanego już po oddaniu go do użytku. To duże wyróżnienie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji, zwłaszcza że znaczna jej część ma prawie 90 lat. Budowa obiektu wytycza nowe standardy w zakresie rewitalizacji kultowych obiektów. Przykład Posejdona pokazuje, że można to robić z poszanowaniem historycznego kontekstu i z troską o środowisko naturalne.