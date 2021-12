Prawdziwie inteligentny budynek, czyli jaki? APA Group odpowiada

Na proces wdrażania nowych technologii do budynku należy patrzeć szeroko. - Zastosowanie w obiekcie m.in. nowoczesnego systemu wentylacji, nie oznacza, że staje się on inteligentny. Inteligentny budynek to taki, który procesy zarządcze podejmuje w oparciu o kontrole wszystkich systemów. Tak, aby np. system ogrzewania nie funkcjonował w sposób sprzeczny z wentylacją. Poprzez niewłaściwe implementowanie nowoczesnej automatyki budynkowej można zrobić krzywdę zarówno sobie, jak i środowisku - mówi Artur Pollak i dodaje, że na polskim rynku panuje chaos informacyjny, przez co użytkownicy i sama branża nie wie za czym podążać. - Dla inwestorów najważniejszy jest zysk końcowy. Dlatego panele fotowoltaiczne są dla nich zrozumiałe, bo prezentują wysoką stopę zwrotu – twierdzi Pollak.

Na rynku deweloperskim wszystko sprowadza się do PUM-u (powierzchni użytkowej mieszkania) i jej ceny za metr, więc zadaniem firm takich jak APA nie jest tłumaczenie sposobu działania technologii, lecz zaprezentowanie jej wpływu na komfort użytkownika oraz obniżenie ponoszonych przez niego kosztów.

- Fragmentaryczna inteligencja to złe podejście do implementacji nowych technologii. Zespoły architektów projektują bryły budynków, a branżowe konkretne fragmenty technologii. Rolą takiej firmy, jak APA jest powiązanie systemów w sposób nadrzędny i zintegrowanie ich. Budynek musi działać jak człowiek – gdy problem występuje w konkretnym miejscu, to cały system musi się skupić na jego rozwiązaniu - mówi Pollak i dodaje, że jest to możliwe, ponieważ zintegrowany układ wie, co jest w danej sytuacji ważne i podejmie działania, które zapobiegną dysfunkcji.

- Tworząc w APA kompleksową aplikację, budujemy interfejs, który łączy zarządzanie wszystkimi systemami i jest przyjazny w obsłudze. W ten sposób użytkownik nie musi uczyć się obsługi wielu aplikacji, tylko może korzystać z radości – przekonuje Pollak.