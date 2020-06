Prawie połowa firm zainwestuje więcej w outsourcing IT

Coraz więcej firm będzie szukać zewnętrznego wsparcia technologicznego, by przetrwać zarówno pandemię, jak i możliwe nowe kryzysy. Ponad 45 proc. organizacji zamierza w ciągu najbliższych 18 miesięcy zwiększyć nakłady na outsourcing usług IT – wynika z najnowszego raportu firmy NTT. Dla ponad połowy ankietowanych głównym powodem takiej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa.

Przez wiele lat na rynku panowało przekonanie, że outsourcing to przede wszystkim sposób na optymalizację czasu i pieniędzy. Według badań przeprowadzonych swego czasu przez Deloitte aż 59 proc. przedsiębiorców za główny powód zlecania procesów na zewnątrz wskazywała możliwość cięcia wydatków. Pandemiczna rzeczywistość zmusiła jednak wiele firm do zmiany tego myślenia. Outsourcing IT będzie zyskiwał na znaczeniu do 2022 r. według raportu NTT, a powodem nie będzie dążenie do zmniejszenia kosztów, a zapotrzebowanie na wiedzę specjalistyczną pomocną w dobie kryzysów i związanej z nimi niepewności.

Dostawcy cyfrowych usług muszą się przygotować na wzrost zapotrzebowania. Outsourcing IT to coś więcej niż tylko dostawa technologii. Firmy mierzące się z obecnymi wyzwaniami chcą czegoś więcej i szukają sprawdzonych partnerów i doradców, którzy pomogą im przejść sprawnie przez proces cyfrowej transformacji i wrócić do biznesowej normalności – twierdzi Damian Skendrovic, wiceprezes wykonawczy w NTT.

Speca od chmury wynajmę

Według badania „Global Managed Services Report 2020”, przeprowadzonego wśród 1250 przedstawicieli kadry kierowniczej z 29 krajów, w ciągu najbliższych lat firmy będą szczególnie szukać eksperckiego wsparcia w zakresie infrastruktury chmurowej. Ponad 77 proc. z nich zamierza postawić na outsourcing usług chmurowych. To zainteresowanie widać też w Polsce.

Rosnące zainteresowanie usługami outsourcingu, w tym także chmurowymi, zauważyliśmy zaraz po wybuchu pandemii. Masowe przejście na pracę zdalną czy gwałtowne wzrosty sprzedaży na platformach e-commerce zmusiły firmy do szukania rozwiązań, które pozwoliłyby funkcjonować w nowej rzeczywistości i zachować ciągłość działania. Gwarantują to właśnie usługi chmurowe, łącząc w sobie wydajność i elastyczność z bezpieczeństwem. Nawet instytucje finansowe, tradycyjnie bardzo wymagające, biorą pod uwagę wykorzystanie usług chmurowych, aby zdywersyfikować stosowane rozwiązania, lokalizacje i dostawców. Decyzje te wspierają też kolejne rekomendacje użycia usług chmurowych w sektorze finansowym – zwraca uwagę Adam Dzielnicki z Atmana.

Badania NTT nie są jedynym źródłem prognozującym szybki rozwój outsourcingu. Podobnymi prognozami podzielili się analitycy Grand View Research. Ich zdaniem w ciągu najbliższych 7 lat rynek outsourcingu IT osiągnie wartość prawie 940 mld dolarów, a w ujęciu globalnym odnotuje wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie ponad 7,7 proc. Grand View Research zwraca uwagę na to, że za wzrost na rynku usług IT, szczególnie w zakresie takich technologii jak chmura, będą głównie odpowiedzialne branże handlowa i e-commerce.

