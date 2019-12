ProperGate w Top 50 startupów branży budowlanej 2019 roku

Żyjemy w czasach olbrzymiego rozwoju i rozrostu miast. Branża budowlana rozwija się bardzo szybko, a postęp przyspieszany jest także dzięki rosnącej dostępności technologii dedykowanej branży budowlanej, którą oferują startupy. Nie ma ich wciąż zbyt wiele, a te najlepsze powstają w dalszym ciągu głównie w USA.

CEMEX Ventures, Boston Consulting Group (BCG), pionier globalnego doradztwa w zakresie zarządzania, oraz Tracxn, platforma monitorowania sektora wschodzących i innowacyjnych przedsiębiorstw, ogłosiły listę 50 najbardziej obiecujących startupów w branży budowlanej w 2019 r.

W zestawieniu Top 50 znalazło się jedynie 17 rozwiązań z Europy, a wśród nich tylko 1 z Polski.

Jedynym docenionym rodzimym startupem jest ProperGate, który globalnie dostarcza oprogramowanie do automatyzacji zarządzania logistyką dostaw na dużych budowach. Według szacunków firmy, wdrożenie oferowanych przez nią rozwiązań pozwoli zaoszczędzić ok. 15 proc. kosztów takich przedsięwzięć dzięki optymalizacji procesów logistycznych i eliminowaniu marnotrawstwa zasobów. Skorzystanie z tego rozwiązania sprawi, że projekt budowlany będzie bardziej zrównoważony i transparentny oraz pomoże zrealizować go zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez inwestora.

Zestawienie będące wynikiem współpracy tych trzech wiodących firm, ma na celu odkrywanie i promowanie nowych rozwiązań w globalnym przemyśle budowlanym. Rozwiązania są ułożone w trzech kategoriach:

• Projektowanie produktu i inżynieria, optymalizacja, digitalizacja i planowanie projektu, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań zapewniających techniki maksymalizacji wydajności i jakości.

• Zarządzanie projektami i placami budowy, poprawa wydajności, produktywności i jakości. Poprawa komunikacji, monitorowanie miejsca pracy i poprawa cyklu kapitału obrotowego.

• Zrównoważone i innowacyjne materiały budowlane i techniki budowlane, umożliwiające bardziej ekonomiczny, szybszy i lepiej zaprojektowany rozwój.

50 startupów zostało wybranych ze względu na ich potencjał do zmiany i rozwiązywania głównych wyzwań branży budowlanej. W zestawieniu przeważają rozwiązania oferowane w modelu Software as a Service (SaaS), a działają głównie w obszarze industrialized construction oraz robotyki. Analiza startupów miała zasięg globalny, jednak na liście przeważają głównie firmy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Szwajcarii i Hiszpanii.