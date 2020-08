PropTech Festival 2020: Polska cyfrowym sercem Europy?

Na rynku nieruchomości nowe technologie kojarzone są przede wszystkim z rozwiązaniami proptechowymi stosowanymi w projektach biurowych. Od czasu wybuchu epidemii Covid-19 wzrosła liczba osób pracujących zdalnie, co dla wielu firm oznaczało potrzebę natychmiastowego wdrożenia technologicznych innowacji, często dopiero po raz pierwszy.

- Popularyzacja pracy z domu zrodziła pytania o przyszłość sektora biurowego. I z pewnością można mówić o końcu tradycyjnego modelu pracy, ale nie w sensie rezygnacji z pracy z biura, ale w rozumieniu końca ery biura analogowego, w którym nie zastosowano rozwiązań cyfrowych. Nowoczesne technologie są dziś niezbędnym elementem środowiska pracy. Covid-19 sprawił, że rynek nieruchomości, który dotychczas konsekwentnie kroczył w kierunku cyfryzacji, zaczął tam biec – zaznacza ekspert Savills.

W trakcie lockdown’u nie tylko pracowaliśmy zdalnie, ale i częściej robiliśmy zakupy na odległość. Według analiz Santander Bank Polska, w wyniku pandemii, polski rynek e-commerce przeskoczył siedem lat w zaledwie siedem tygodni. Tyle dokładnie zajęło nam zwiększenie udziału sprzedaży internetowej w handlu detalicznym (z ok. 5,5 proc. do blisko 12 proc.). Analogiczny wzrost w Stanach Zjednoczonych zajął niemal 7 lat. Pomimo, że wraz z odmrażaniem tradycyjnego handlu udział handlu internetowego zaczął się zmniejszać, to nadal jest on wyższy, niż przed pandemią.

Rozwój sklepów internetowych i popularyzacja strategii omnichannel stymulują popyt na powierzchnie magazynowe. Sam tylko Amazon posiada w Polsce aż dziewięć magazynów o łącznej powierzchni ponad 1 mln mkw., a zgodnie z danymi Savills w trakcie drugiego kwartału 2020 r. wynajęto w Polsce więcej powierzchni magazynowej, niż na początku roku, kiedy światowa pandemia Covid-19 nie była jeszcze w Europie tak odczuwalna.

Zarówno praca biurowa jak i zakupy online zwiększają konieczność budowania adekwatnej infrastruktury informatycznej, mogącej sprostać rosnącym, chmurowym wymaganiom. Według badania Gemius/BPI w Polsce jest ok. 27 mln aktywnych internautów, którzy dziennie spędzają w sieci ok. 2 godzin. Polska w tej chwili, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, jawi się jako miejsce naturalnej ekspansji dla gigantów technologicznych z Doliny Krzemowej, co tylko potwierdzają ostatnie inwestycje Microsoftu czy Google w naszym kraju.

