PropTech Festival 2021: Ogłaszamy nominacje i zapraszamy do głosowania!

Finał konkursu PropTech Festival 2021 odbędzie się 2 września 2021 r. podczas Gali podsumowującej pierwszy dzień wydarzenia Property Forum 2021. Fot. PTWP/Shutterstock.pl









Dodano: 09 lip 2021 11:59

Czwarta edycja PropTech Festival 2021 - wydarzenia skierowanego do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości - wkracza w kolejny etap. Dziękujemy za zgłoszenia, których napłynęło do nas kilkadziesiąt. Prezentujemy TOP15 najciekawszych rozwiązań, na które można głosować do 22 sierpnia br. Finał odbędzie się 2 września 2021 r. podczas Gali podsumowującej pierwszy dzień wydarzenia Property Forum 2021. (www.propertyforum.pl).