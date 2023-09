Już w poniedziałek, podczas Property Forum 2023, finał PropTech Festivalu 2023, w którym wybieramy najlepsze technologie dla nieruchomości. Zapraszamy do udziału!

PropTech Festival to wydarzenie towarzyszące konferencji Property Forum 2023, skierowane do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości.

BinderLess, Fliko, h-Our Store, Combilight System ALT400LED, YourBuildingApp, Aoperat, OutlineAI, Barrisol Clim, Qlab Lighting System, Simpl.rent - oto finałowa dziesiątka PropTech Festival 2023. Twórcy tych technologii zaprezentują je przed Jury konkursu i publicznością Property Forum!

Finał konkursu odbędzie się 18 września podczas Gali towarzyszącej konferencji Property Forum 2023.

Organizatorem konkursu PropTech Festival jest wydawca serwisów PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl.

Oto finałowa dziesiątka PropTech Festival, na którą Czytelnicy Jury oddali najwięcej głosów:

BinderLess - platforma online do digitalizacji obiegu dokumentów (Investment Port)

Fliko - cyfrowa platforma do kompleksowego zarządzania nieruchomościami (Fliko)



h-Our Store - aplikacja umożliwiająca wynajem sklepu w centrum handlowym (Metro Properties)



Combilight System ALT400LED - technologia ogrzewania podczerwienią (Suntherm)



YourBuildingApp - platforma do zarządzania budynkami (YBApp Limited)



Aoperat - oprogramowanie do wyceny nieruchomości (AOperat Prosta)



OutlineAI - sztuczna inteligencja w architekturze (OutlineAI)



Barrisol Clim - system klimatyzacji z oczyszczaniem powietrza (Barrisol Normalu SAS)



Qlab Lighting System – system integracji światła dziennego i sztucznego (Qlab)



Simpl.rent – platforma do weryfikacji najemcy (Simpl.rent)

Twórcy tych rozwiązań zaprezentują je przed Jury:

Tomasz Buda, Associate Director, Innovation Manager, Savills

Robert Dobrzycki, dyrektor generalny, współwłaściciel, Panattoni Europe and India

Agnieszka Giermakowska, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa, lider ds. ESG, Newmark Polska

Alex Kloszewski, partner zarządzający, Hotel Professionals

Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej, Dr Irena Eris SA

Maria Saloni-Sadowska, partner, kierownik projektu, Kuryłowicz & Associates

Natalia Świrska-Załuska, Startup Program Manager CEE, OVHcloud, założycielka, startup Ada, finalistka pierwszej edycji PropTech Festival

Paweł Toński, partner zarządzający, CRIDO, prezes zarządu, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający, Trei Real Estate Poland

Piotr Żabicki, partner, kierownik projektu, Kuryłowicz & Associates

Moderacja:

Bartosz Dobrowolski, założyciel, prezes, Proptech Poland

Rafał Grudzień, CEO, ProperGate, finalista pierwszej edycji PropTech Festival

PropTech Festival 2023 - dla kogo:

Nie tworzymy tematycznych barier – w rywalizacji biorą udział:

start-upy;

firmy z doświadczeniem, tworzące innowacyjne rozwiązania mające zastosowanie w obiektach komercyjnych – biurowcach, hotelach, centrach handlowych, sklepach, magazynach i budynkach użyteczności publicznej.

PropTech Festival 2023 - co zyskują laureaci:

współpracę i kontakty z szefami i przedstawicielami największych firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce: deweloperami, inwestorami, zarządcami i najemcami;

okazję do zaprezentowania swoich rozwiązań przed gośćmi największej konferencji dla rynku nieruchomości komercyjnych w regionie – Property Forum 2023;

promocję na portalach PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl i Housemarket.pl i w mediach społecznościowych.

Głosowanie Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl trwało do 31 sierpnia 2023 r.

Kolejny etap to prezentacje najlepszych rozwiązań – 18 września 2023 r., w trakcie Property Forum 2023 i wybór zwycięzców – na podstawie głosów Jury i głosowania na portalach.

Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody przed Galą Property Forum 2023. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Property Forum 2023 – 18 września 2023 r.

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU, KLIKAJĄC PONIŻEJ: