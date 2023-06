Rusza kolejna edycja PropTech Festivalu, w którym wybieramy najlepsze technologie dla nieruchomości. W pierwszym etapie konkursu, trwającym do 30 czerwca, czekamy na zgłoszenia. Finał 18 września podczas Gali towarzyszącej konferencji Property Forum.

PropTech Festival to wydarzenie towarzyszące konferencji Property Forum 2023, skierowane do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości.

PropTech Festival to konkurs na najlepsze technologie, ale także spotkania, dyskusje, prezentacje, pokazy - wszystko podczas konferencji Property Forum 2023.

W pierwszym etapie konkursu PropTech Festival, trwającym do 30 czerwca, czekamy na zgłoszenia: WYPEŁNIJ FORMULARZ.

Drugi etap PropTech Festivalu to wybór najlepszych rozwiązań i głosowanie Czytelników.

Kolejny etap to prezentacje najlepszych rozwiązań przed Jury i gośćmi Property Forum.

Finał konkursu odbędzie się 18 września podczas Gali towarzyszącej konferencji Property Forum 2023.

Organizatorem konkursu PropTech Festival jest wydawca serwisów PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl.

PropTech Festival 2023 - dla kogo:

Nie tworzymy tematycznych barier – udział w rywalizacji mogą zadeklarować:

start-upy;

firmy z doświadczeniem, tworzące innowacyjne rozwiązania mające zastosowanie w obiektach komercyjnych – biurowcach, hotelach, centrach handlowych, sklepach, magazynach i budynkach użyteczności publicznej.

PropTech Festival 2023 - co zyskasz:

współpracę i kontakty z szefami i przedstawicielami największych firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce: deweloperami, inwestorami, zarządcami i najemcami;

okazję do zaprezentowania swoich rozwiązań przed gośćmi największej konferencji dla rynku nieruchomości komercyjnych w regionie – Property Forum 2023;

promocję na portalach PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl i Housemarket.pl i w mediach społecznościowych.

PropTech Festival 2023 - jak wybieramy:

ETAP I. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 r. Do zgłoszenia można dołączyć maksymalnie 4 zdjęcia oraz film , wysyłając je na adres e-mail: nagrody@propertynews.pl .

Do zgłoszenia można dołączyć maksymalnie , wysyłając je na adres e-mail: . ETAP II. Redakcja portali PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl wraz z Jury wybiera 15 najciekawszych zgłoszeń, które zostaną ogłoszone na portalach do 20 lipca 2023 r. Następnie odbędzie się głosowanie Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl, Housemarket.pl, które potrwa do 31 sierpnia 2023 r.

Następnie odbędzie się głosowanie Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl, Housemarket.pl, które potrwa do ETAP III. Kolejny etap to prezentacje najlepszych rozwiązań – 18 września 2023 r. , w trakcie Property Forum 2023 i wybór zwycięzców – na podstawie głosów Jury i głosowania na portalach.

, w trakcie Property Forum 2023 i wybór zwycięzców – na podstawie głosów Jury i głosowania na portalach. FINAŁ. Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody przed Galą Property Forum 2023. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Property Forum 2023 – 18 września 2023 r.

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU, KLIKAJĄC PONIŻEJ: