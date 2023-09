PropTech Festival za nami! Zwycięzcami konkursu na najlepsze technologie dla nieruchomości są: Fliko - platforma do zarządzania nieruchomościami; h-Our Store -aplikacja do najmu sklepów w centrum handlowym i YourBuildingApp do zarządzania obiektami.

W plebiscycie PropTech Festival wyróżniane są najlepsze technologie dla branży nieruchomości.

Jury wyłoniło zwycięzców podczas pierwszego dnia konferencji Property Forum, po wysłuchaniu arcyciekawych prezentacji zgłoszonych rozwiązań. Wcześniej głosowali na nie czytelnicy portali PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl.

Jury nie miało wątpliwości, że rynek nieruchomości podbiją rozwiązania: Fliko - cyfrowa platforma do kompleksowego zarządzania nieruchomościami; h-Our Store (Metro Properties) - aplikacja umożliwiająca wynajem sklepu w centrum handlowym; YourBuildingApp (Ybapp Limited) - platforma do zarządzania budynkami. W tym roku do II etapu Proptech Festivalu nominowano 10 rozwiązań, z których wyłoniono aż trzech zwycięzców. Na wieczornej Gali, podczas Property Forum, ogłosili ich Rafał Grudzień z PropertyGate i Natalia Świrska z OVHcloud, członkowie jury konkursu, zwycięzcy I edycji Proptech Festivalu. Chwilę wcześniej Bartosz Dobrowolski, założyciel, prezes, Proptech Foundation, opowiedział o przebiegu i zaciętej rywalizacji 10 finalistów. Jury nie miało wątpliwości, że rynek nieruchomości podbiją rozwiązania: Fliko - cyfrowa platforma do kompleksowego zarządzania nieruchomościami. h-Our Store (Metro Properties) - aplikacja umożliwiająca wynajem sklepu w centrum handlowym. YourBuildingApp (Ybapp Limited) - platforma do zarządzania budynkami. Nagrodą w plebiscycie jest indywidualna kampania promocyjna w mediach branżowych Grupy PTWP SA oraz udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym 2024 i 4 Design Days 2024.

