PropTech na co dzień? Echo gotowe do zmian na rynku biurowym

- Naszą odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania biznesu jest wdrożenie do budowanych i planowanych budynków nowego standardu Echo PureOffice. Tu i teraz zabezpieczamy przestrzeń dzięki takim projektom zarządczym jak „Piątka dla bezpieczeństwa” - mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za sektor biurowy. - Jednak szybko dostrzegliśmy, że musimy zrobić kolejny krok. Uznaliśmy, że zwłaszcza teraz nasze biurowce muszą oferować rozwiązania systemowe, które niezależnie od okoliczności będą podwyższały ich poziom bezpieczeństwa.

Jak tłumaczy, nie bez przyczyny nowy standard oparto o zabezpieczenie powietrza wewnątrz budynków. - Skupiliśmy się najmocniej na systemach i urządzeniach, które powiązane są z systemami wentylacyjnymi budynków, ponieważ to tymi kanałami może dojść do transmisji chorobotwórczych drobnoustrojów. Popularne i dotychczas stosowane systemy są świetnymi rozwiązaniami, jednak pandemia pokazała, że niewystarczającymi w walce z nowymi zagrożeniami. Finalnie zainwestowaliśmy w urządzenia, które pozwalają nam zapewnić użytkownikom czyste i zdrowe powietrze przede wszystkim w czasie trwania pandemii, ale także po jej zakończeniu. Jako jedyni w Polsce wyposażamy budynki biurowe w potwierdzoną i pewną technologię RCI ActivePure - mówi Rafał Mazurczak. - Technologia ta jest przeznaczona do ciągłej pracy, nie wymaga opuszczenia budynku w trakcie procesu oczyszczania. Nieprzerwane działanie systemu gwarantuje także jego skuteczność. Urządzenia od momentu instalacji i uruchomienia przez cały czas aktywują oczyszczające właściwości powietrza w jego całej objętości. Dzięki temu eliminują dotychczasowe oraz nowo powstałe zagrożenia mikrobiologiczne, jak również poprawiają jakość powietrza, którym oddychamy w godzinach pracy. We współpracy z firmą ActivTek wdrożyliśmy pierwszy taki system w budynku West 4 Business Hub we Wrocławiu. Kolejne realizacje planowane są w projektach React w Łodzi oraz MidPoint71 we Wrocławiu. Ponadto w ramach nowego standardu przyjęliśmy zasadę ograniczania użycia materiałów wykończeniowych, które są trudne w utrzymaniu i dezynfekcji. Upewniliśmy się, że nasza praktyka stosowania w budynkach otwieralnych okien powinna być zachowana. Wprowadzamy coraz więcej urządzeń i systemów bezdotykowych.

