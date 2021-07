Proptech na fali. Eco5tech zaprojektuje ścieżki rowerowe w Krakowie

Eco5tech podpisała 5 umów o łącznej wartości prawie 1,2 mln zł brutto z terminem realizacji wiążących zadań do 16 miesięcy.

Eco5tech posiada duże doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji projektowych, przez co ZDM Kraków postanowił powierzyć Spółce ten bardzo ważny dla miasta Krakowa projekt.

Zakres umowy dotyczącej budowy ścieżek rowerowych na terenie Krakowa obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych. Głównym celem opracowania, a zarazem wyzwaniem spółki Eco5tech jest zapewnienie potencjalnym użytkownikom bezpiecznych i wygodnych ciągów rowerowych z prawidłowymi warunkami odwodnienia i oświetlenia na terenie tras. Łączna wartość pozyskanych przez Eco5tech zleceń wynosi dokładnie 1.115.610 zł brutto.

- Sieć ścieżek rowerowych jest obecnie niezwykle ważna dla każdej nowoczesnej europejskiej metropolii. Stanowi istotny element tkanki miejskiej. Powierzenie nam tak ważnego zadania wskazuje na zaufanie do naszych kompetencji oraz doświadczenia. Dzięki nowym rozwiązaniom użytkownicy dróg rowerowych będą odczuwali większy komfort z poruszania się po ulicach Krakowa, a co najważniejsze oświetlenie, nowe technologie odwodnienia poprawią zdecydowanie bezpieczeństwo na tych trasach. Innowacyjne rozwiązania oraz optymalizacje kosztowe, nad którymi pracujemy na co dzień w branży Proptech możemy przenieść w prawdziwe życie i cieszyć się w przyszłości z efektów jakie zaoferują nowe drogi rowerowe w stolicy Małopolski. - powiedziała Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech.

Od początku działalności Eco5tech prowadzi wiele działań w ramach prze najróżniejszych projektów infrastrukturalnych. Obecnie Spółka skupia główne działania na szeroko pojętej branży Proptech. Jednocześnie nadal prowadząc prace w obszarze dokumentacji projektowych dla sektora budowlanego. Eco5tech skutecznie dywersyfikuje swój biznes oraz przychody, łącząc wszystko w spójną całość.

Nowe trasy rowerowe będą przebiegać wzdłuż ulic krakowskich takich jak między innymi ul. Nawojki, ul. Walerego, ul. Jancarza, ul. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich czy też ul. Wielickiej. W projektach zostaną zastosowane zaawansowane rozwiązania teletechniczne, dzięki czemu zwiększy to znacząco komfort podróżujących, jak i jednocześnie odciąży ruchliwe ulice i chodniki, zwiększając tym bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Na początku maja bieżącego roku Eco5tech zapowiedziało chęć zadebiutowania na małym rynku GPW - NewConnect. Początkowo Spółka zapowiadała, iż dąży do tego aby akcje Eco5tech mogły być przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu już na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. Jednak z uwagi na okres wakacyjny Spółka zdecydowała się chwilowo wstrzymać ze złożeniem Dokumentu Informacyjnego i nieco przesunąć potencjalny debiut. Obecnie Zarząd Eco5tech dąży do złożenia dokumentu na GPW jeszcze w okresie wakacyjnym tak aby potencjalny debiut Spółki mógł się odbyć na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br.