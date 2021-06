Proptech od kuchni. Jak narzędzia wspierają budowlankę i deweloperów?

Impuls do wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności najczęściej pochodzi z wewnętrznych działów firmy lub bezpośrednio od klientów. fot. Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 22 cze 2021 14:17

Cyfryzacja branży budowlanej i nieruchomości to trend, którego nie da się zatrzymać. Jak narzędzia wspierają deweloperów i budowlankę, jak wygląda proces wdrożenia dodatkowych funkcjonalności i co na to RODO? - m.in. o tym rozmawiamy z Bartłomiejem Pietruszewskim, Country Managerem PlanRadar w Polsce.