Proptech się opłaca. White Stone kupuje udziały Maat4

Maat4 stała się jedną ze spółek w grupie kapitałowej White Stone, w strukturze White Stone Construction, w której działa również spółka SPS Construction, specjalizująca się w budowie osiedli mieszkaniowych, kompleksów biurowych, a także centrów handlowych i obiektów magazynowych. Po akwizycji przez grupę White Stone, Maat4 dalej będzie funkcjonować pod obecną nazwą.

Maat4 jest polską firmą technologiczną proponującą rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej, jak np. systemy zarządzania infrastrukturą budynku (BMS), kontroli dostępu czy bezpieczeństwa pożarowego. Realizuje nowoczesne obiekty kubaturowe, pełniąc rolę głównego wykonawcy instalacji elektroenergetycznych. Firma zajmuje się także wdrażaniem systemów multimedialnych. Spółka zatrudnia 45 osób, w tym wysoce wyspecjalizowanych kierowników robót, inżynierów, projektantów, specjalistów serwisu i wsparcia technicznego.

- Włączenie Maat4 w struktury White Stone pozwoli nie tylko rozwijać dotychczasowe usługi, ale również realizować plany wdrożenia nowych produktów, zwłaszcza autorskiej aplikacji związanej z systemami bezpieczeństwa. Maat4 posiada wysoką specjalizację, dzięki czemu zyskujemy dostęp do unikatowego know-how technologicznego. W czasach, kiedy deweloperzy prześcigają się w nowych rozwiązaniach z zakresu automatyki budynkowej czy zintegrowanych rozwiązań dla budownictwa, zdobycie tego typu kompetencji jest szczególnie cenne. Co więcej, dla nas jest to również rozwój w nowym obszarze i realizacja przyjętej strategii dywersyfikacji biznesu - mówi Anna Suchodolska, Członek Zarządu grupy White Stone.

Maat4 projektuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w sektorach infrastrukturalnym, telekomunikacyjnym, edukacyjnym. Firma realizuje również projekty, w których wymagane są zezwolenia dostępu do informacji niejawnych. Przykładem wdrożeń rozwiązań Maat4 mogą być m.in.: Ultranowoczesna siedziba Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Kraków-Prokocim czy siedziba Wydziału Stomatologii i Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Maat4 wykonał z sukcesem infrastrukturę systemów bezpieczeństwa na potrzeby budynku Komisji Sejmowych czy liczne innowacyjne aranżacje w budynkach biurowych takich jak Eurocentrum w Warszawie. Aktualnie spółka realizuje także projekty m.in. dla: Akademii Sztuk Pięknych, Transportowego Dozoru Technicznego czy Centrum Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Maat4 podpisał również umowę na generalne wykonawstwo zasilania elektrycznego oraz zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i automatyki budynkowej dla Fabryki Norblina w Warszawie na łączną kwotę ponad 57 milionów złotych.