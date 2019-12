Proptech w centrum. ProperGate rozpoczyna współpracę z CFE

Firma ProperGate podpisała umowę o współpracy z CFE. Inteligentny system do zarządzania dostawami materiałów na plac budowy, opracowany przez ProperGate, zostanie pilotażowo wdrożony na budowie centrum handlowego na Mazurach.

System ProperGate pomaga w planowaniu i monitorowaniu działań na budowie zwiększając przejrzystość w procesie budowlanym. Zwiększenie przewidywalności poprzez obniżenie stresu spowodowanego niewiedzą, to również zmniejszenie chaosu, z którym na co dzień walczy każda budowa. Dzięki optymalizacji logistyki na placu budowy i zadań z nią związanych na dużych i skomplikowanych budowach wieżowców może wygenerować do 15% oszczędności kosztów projektu.

ProperGate w projekcie budowy centrum handlowego realizowanego przez CFE, będzie mogło stanowić wsparcie dla wprowadzenia metodyki lean construction i dostaw docierających na budowę w odpowiednim momencie (just-in-time) oraz wspomoże monitorowanie zasobów na budowie i zautomatyzuje raportowanie postępów prac.

Przetestowanie nowego oprogramowania na tym projekcie ułatwi zespołowi CFE zapoznanie się z nowym podejściem do planowania i realizacji logistyki dostaw materiałów na budowie. Korzystając z systemu ProperGate firma może udoskonalić swoje procesy logistyczne zarówno na budowach projektów handlowych, ale także magazynowych, biurowców i osiedli mieszkaniowych.

System ProperGate zostanie zaimplementowany na budowie centrum handlowego na Mazurach - Karuzeli Ełk, za budowę którego odpowiadać będzie firma CFE.

p Współpraca z CFE pozwoli nam zebrać doświadczenie związane z projektami handlowymi. Naszym celem jest rozszerzenie możliwości naszego systemu. Obecnie przede wszystkim skupiliśmy się na projektach biurowych i mieszkaniowych. Współpraca z CFE jest ważnym krokiem milowym w rozwoju ProperGate - mówi Rafał Grudzień, CEO ProperGate.

Centrum handlowe Karuzela Ełk realizowana przez CFE będzie mieć powierzchnię 18 tys. mkw.

- Efektywność procesów budowlanych nadal pozostawia wiele do życzenia. Jak wynika z doświadczeń CFE, w każdym projekcie budowlanym wiele zadań ma powtarzalny charakter. Wszystkimi placami budowy rządzą się podobne procesy i spotykamy na nich podobne wyzwania. Bazując na danych, które są zbierane z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, można wiele procesów przeanalizować, a następnie je usprawnić i ustandaryzować. Tematem, o którym coraz głośniej mówi się w branży budowlanej jest wprowadzenie w naszych działaniach metodyki Lean, która pozwala optymalizować sposób w jaki pracuje się nad danym projektem. Głównym celem tej metodyki jest skuteczne zrealizowania zadania w najbardziej efektywny sposób. Widzimy ogromny potencjał w takich rozwiązania jak Propergate i chcemy je stosować, aby usprawnić nasze procesy budowlane - mówi Bruno Lambrecht, dyrektor generalny CFE