Proteco Machines, laureat PropTech Festival, przygotowuje się na nowy sezon

- Pracowaliśmy nad Lautusem II, czyli kolejną maszyną, która sprosta wyzwaniom mobilności przed którymi stawia nas rzeczywistość infrastruktury na dzisiejszych budynkach – mówi Witold Żołna. - Przygotowujemy również infrastrukturę pod kątem usługi dla dwóch dużych budynków, o których z pewnością powiemy już niedługo - zapewnia.

Proponowana przez Proteco Machines metoda mycia polega na myciu elewacji specjalną szczotką z miękkiego tworzywa oraz wypłukiwaniu zanieczyszczeń z elewacji przy pomocy wody demineralizowanej, która po odparowaniu nie pozostawia śladów na elewacji. Maszyna zawieszana jest na attyce dachu na żurawiu dachowym, będącym wyposażeniem budynku lub wykorzystując mobilny system zawieszenia firmy Proteco Machines.

Metoda osiąga najlepszą efektywność przy elewacjach płaskich bez przeszkód architektonicznych. Obecność szerokich, wystających parapetów lub pionowych przeszkód wystających na odległość większą niż 10 cm z elewacji znacznie utrudnia proces mycia, co jest nie tylko naszą bolączką ponieważ – zdaniem Witolda Żołny - architekci projektując budynki nie są świadomi trudności utrzymania w czystości elewacji i wnętrz, które tworzą.

- Dlatego właśnie zaczynamy kampanię informacyjną wśród architektów tworzących nowoczesne budynki, aby w swoich projektach uwzględniali postęp w tym kierunku – mówi twórca prototypu maszyny. – Promujemy wizję w której nowoczesne budynki na dachu mają zainstalowany lekki żurawik obsługujący cały obrys elewacji, jest przyłącze wody demineralizowanej o odpowiednim ciśnieniu oraz prąd o odpowiednim napięciu. Wydawać by się mogło, że tak niewiele potrzeba, aby przejść na wyższy poziom technologiczny, ponieważ wszystkie te elementy w budynkach są –niestety niemal wszędzie są w różnych miejscach (nie na dachu) i o różnych parametrach.

- Dzięki wygranej w konkursie Proptech Festival 2019 mogliśmy dotrzeć do osób decyzyjnych wśród zarządców nieruchomości, co zaczyna owocować większą otwartością na nową technologię i przełamanie statusu quo – mówi Witold Żołna. - Ludzie z branży dali nam bardzo pozytywny sygnał, że idea mechanicznego mycia elewacji to słuszny kierunek, w obliczu rosnących wymagań najemców, rosnących powierzchni elewacji i rosnących cen mycia alpinistycznego, które staje się coraz mniej efektywne.

