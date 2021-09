PURO Hotels robotyzuje procesy biznesowe

Technologia low-code WEBCON pozwala zrobotyzować wewnętrzne procesy biznesowe sieci PURO Hotels.

Wdrożenie narzędzia WEBCON przyspieszyło obieg dokumentów, obniżyło koszty i pozwoliło skupić się na działaniach wpływających bezpośrednio na satysfakcję klientów sieci.

Co ma ze sobą wspólnego obsługa faktur, zarządzanie korespondencją i guest experience? Jak pokazuje doświadczenie sieci PURO Hotels, w branży hotelarskiej - bardzo wiele. Podczas gdy wielu rynkowych konkurentów zamroziło swoje decyzje inwestycyjne, sieć PURO wykorzystała okres pandemii by rozpocząć robotyzację procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii low-code. Efektem wdrożenia platformy dostarczonej przez polskiego producenta, firmę WEBCON, jest przyspieszenie procesu obsługi dokumentów, oszczędność czasu i energii pracowników oraz zwiększenie transparentności.

PURO Hotels to pierwsza w Polsce lifestylowa marka hotelowa, posiadająca obecnie w swoim portfolio siedem nowoczesnych obiektów hotelowych. W skali roku, przez działy księgowości firmy przechodzi średnio 42 000 faktur. W obliczu pandemii i związanego z nią lockdownu, oparcie administracji o dokumenty papierowe stanowiło wyzwanie utrudniające efektywne funkcjonowanie organizacji. Dlatego, w celu usprawnienia codziennej pracy, firma zdecydowała o wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów oraz digitalizacji i robotyzacji procesów biznesowych przy pomocy platformy WEBCON BPS.

- Sytuacja PURO wymagała spełnienia wielu wymagań jednocześnie: pozbycia się papieru, cyfrowego usprawnienia procesu, wsparcia dla wielospółkowego i wielojęzycznego charakteru organizacji, a przy tym krótkiego czasu wdrożenia. Tego typu zestaw potrzeb to solidny test dla każdej platformy klasy low-code i tym bardziej napawa mnie satysfakcją fakt, że byliśmy w stanie sprostać im wszystkim na raz – komentuje Michał Rykiert, Head of Business Development w WEBCON.

Wdrożenie cyfrowego obiegu faktur pozwoliło zoptymalizować i ustandaryzować proces, co znacząco przyspieszyło jego obsługę. W wyniku usprawnień tylko w tym jednym obszarze, firma szacuje oszczędności na poziomie ponad dwóch tysięcy godzin w skali roku. To w praktyce oszczędność dwóch pełnych etatów. Ważniejsze jest jednak to, że korzyści z automatyzacji rozciągają się poza obręb działu księgowości. Dzięki elektronicznemu obiegowi faktur, pracownicy operacyjni i menadżerowie innych departamentów, mogą dziś skupić się na najistotniejszym zadaniu: obsłudze gości hotelowych i dbaniu o najwyższej jakości guest experience.