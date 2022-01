Resi Capital przenosi proces najmu mieszkania na nowy poziom

Resi Capital to spółka należąca do grupy kapitałowej Cavatina Group.

Wysoki standard wykończenia, szeroki wybór mieszkań w ramach jednej lokalizacji i pewny, bezpieczny wynajmujący – to podstawowe czynniki, które pozwalają na technologiczną rewolucję w sposobie podejmowania decyzji o miejscu zamieszkania.

Resi Capital chce do 2023 r. oddać do użytku 2 200 nowoczesnych mieszkań na wynajem w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

Kilka prostych kroków online – tyle może dzielić nas od wprowadzenia się do funkcjonalnego, atrakcyjnego, w pełni wyposażonego i pewnego lokum. Resi Capital aktywnie wspiera proces kształtowania nowoczesnego i profesjonalnego rynku najmu w największych polskich miastach. Portfolio firmy do 2023 r. wzbogaci ponad 2 tys. nowych mieszkań, natomiast do 2025 r. będzie ich już ponad 5 tys. W budowie są już projekty we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. A już dziś można na stronie Resi Capital obejrzeć mieszkania, wybrać standard wykończenia, parametry oferty, zarezerwować konkretne lokum i omówić z konsultantem szczegóły podpisania umowy oraz odbioru mieszkania.

- Nasz autorski pomysł na rozwój segmentu profesjonalnego najmu oparliśmy z jednej strony na wyróżniającej jakości wykończenia i architektury oraz szerokim zakresie oferty, a z drugiej na pierwszym w pełni zdalnym procesie. Zgodnie z oczekiwaniami klientów, biorąc pod uwagę zmieniający się styl życia Polaków zadbaliśmy np. o to, aby większość mieszkań posiadała duże balkony, loggie czy tarasy, a w każdym lokalu było przewidziane miejsce na biurko do pracy. Uruchomiona właśnie platforma przenosi proces najmu mieszkania na całkiem inny poziom. W formule PRS najemcy mają gwarancję, że wynajmują lokum od sprawdzonego podmiotu, nieruchomość jest przygotowana w ściśle określonym standardzie, a właściciel czuwa nad obsługą całego obiektu. Dlatego możemy tu wykorzystać nowoczesną technologię do ułatwienia wyboru i faktycznej rezerwacji mieszkania - mówi Anna Łagowska-Cioch, Head of Residential Leasing Resi Capital.