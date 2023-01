Kilkadziesiąt lat temu robotyka była głównie zarezerwowana dla dużych zakładów przemysłowych. Dziś coraz chętniej rozwiązania robotyczne wykorzystuje się także w innych gałęziach przemysłu.

W obecnych czasach automatyzacja i robotyzacja to ważny kierunek rozwoju firm.

Zastąpienie pracy ludzkiej przez maszyny i automatyzacja różnych procesów przekłada się na realne korzyści w perspektywie długofalowej.

Warto wiedzieć kiedy warto wdrożyć innowacje technologiczne do przemysłu.

Współczesny rynek rozwija się w niesamowitym tempie. Ciągła ewolucja wymusza na przedsiębiorcach poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą im utrzymać się na rynku. Robotyzacja i automatyzacja to przyszłość przemysłu.

Odpowiednia modernizacja parków maszynowych i linii produkcyjnych, a także wdrażanie innowacyjnych systemów automatyzujących to szereg korzyści dla przedsiębiorców. Głównym celem automatyzacji i robotyzacji przemysłu jest optymalizacja procesów produkcyjnych, a w konsekwencji – wzrost efektywności działań. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych to szansa na to, by dostosować proces produkcyjny do konkretnych potrzeb, z uwzględnieniem wszystkich czynników – tj. wielkości parku maszynowego, limitów finansowych czy czasowych. Automatyzacja i robotyzacja przemysłu to sposób na maksymalne wykorzystanie potencjału danego przedsiębiorstwa.

Robotyzacja i automatyzacja procesów.

Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych zmniejsza udział człowieka w procesach produkcyjnych, zwiększając przy tym wydajność działań. - Roboty mogą wesprzeć lub zastąpić pracowników w wykonywaniu konkretnych czynności. Nowoczesne, zaawansowane i w pełni zautomatyzowane maszyny zapewniają doskonałą precyzję i pełną stabilność, co jest szczególnie ważne w przypadku realizacji monotonnych i powtarzalnych zadań – tłumaczy Grzegorz Putynkowski, Prezes Zarządu CBRTP.

Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle ma również wpływ na jakość wytwarzanych produktów. Wybitna dokładność podczas wykonywania zadań przekłada się na lepszą klasę wyrobów, co może wspomóc przedsiębiorstwo w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Automatyzacja i robotyzacja sprawdzają się przede wszystkim w przypadku realizacji skomplikowanych zadań, wymagających najwyższego skupienia lub zwiększonego wysiłku psychicznego bądź fizycznego. Odpowiednio zaprogramowane maszyny sprawnie pracują nie tylko w trudnych, ale i potencjalnie szkodliwych dla człowieka warunkach.

Wykorzystanie zautomatyzowanych maszyn i robotów w procesach przemysłowych optymalizuje działania i koszty. Jest to zatem dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, których celem jest maksymalna wydajność, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków.

Wykorzystanie automatyzacji i robotyzacji w przemyśle to świetne wsparcie dla biznesu i szansa na rozwój w perspektywie długofalowej. Warto jednak pamiętać, że efektywne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań to zadanie dla wysokiej klasy specjalistów. Stworzenie koncepcji, opracowanie projektu, wykonanie instalacji i jej skuteczny transfer do biznesu wymagają bowiem doświadczenia, wiedzy i dostępu do najnowszych, zaawansowanych sprzętów. CBRTP od lat projektuje dla swoich partnerów innowacyjne rozwiązania technologiczne, w ten sposób wspierając ich w kreowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Przygotowywanie projektów i prototypów z obszaru automatyki, tworzenie oprogramowania komputerowego, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i technologicznych, umożliwiających sprawną produkcję energii ze źródeł solarnych i mieszanych, projektowanie urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych, a także tworzenie stanowisk zrobotyzowanych to tylko jedne z wielu usług oferowanych przez Laboratorium Automatyki i Elektroniki CBRTP. Roboty przemysłowe, skanery laserowe, pulsacyjne lasery UV czy drukarki 3D pozwalają specjalistom z CBRTP tworzyć zaawansowane technologie, które wspierają branżę przemysłową na wielu płaszczyznach.

Grzegorz Putynkowski. Prezes CBRTP.

Jednym z ciekawych rozwiązań, jakie udało nam się wdrożyć, jest technika rozpoznawania obrazu i mapowania laserowego. Wydajność systemu umożliwiająca produkcję 20 tys. detali na godzinę pozwoliła naszemu partnerowi zmniejszyć zapotrzebowanie na obsługę operatorską dla 15 gniazd wytryskowych z 15 do 3 osób. Wierzymy, że automatyzacja i robotyzacja to przyszłość przemysłu! – wyjaśnia Grzegorz Putynkowski z CBRTP.

Innowacyjne technologie poprawiają efektywność, zapewniają wybitną precyzję i wysoką jakość procesów przemysłowych, a także wzmacniają konkurencyjność przedsiębiorstw, nie tylko na rynku krajowym, ale także międzynarodowym. Transfer najnowszych zdobyczy techniki do świata przemysłu to szansa na wieloaspektowy rozwój przedsiębiorstw i spektakularny sukces w biznesie!