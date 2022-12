Współpraca jednostek naukowych z przedsiębiorstwami to przyszłość współczesnego rynku – a zwłaszcza branży przemysłowej.

Chociaż może się wydawać, że nauka i biznes to dwa odrębne obszary, to połączenie ich potencjału może przynieść zaskakujące rezultaty.

Rezultaty współpracy jednostek naukowych i biznesu są paliwem dla rozwoju przemysłu.

Wielu przedsiębiorców boi się współpracy z jednostkami naukowymi. Wśród głównych barier takiego modelu biznesowego wymieniają m.in.: negatywny wizerunek nauki i naukowców, małe korzyści biznesowe i przekonanie o tym, że naukowcy mogą bardziej skorzystać na współpracy niż przedsiębiorcy. Rzeczywistość jednak pokazuje, że połączenie nauki i biznesu może przynieść wiele dobrego dla obu stron, a zwłaszcza dla przedsiębiorstw. Z raportu WEI „Przyszłość polskiej nauki – potencjał i bariery współpracy biznesu z nauką” wynika, że nauka może stymulować rozwój innowacji, które są ważnym elementem współczesnej branży przemysłowej.

Innowacyjne rozwiązania napędzają przemysł. Są podstawą do wieloaspektowego rozwoju przedsiębiorstw, osiągania konkretnych celów biznesowych i generowania atrakcyjnych zysków. Proces tworzenia innowacji nie należy jednak do najłatwiejszych. Wymaga wiedzy, licznych badań, doświadczenia i dostępu do zaawansowanych technologicznie narzędzi. Świat nauki może zaoferować przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w tworzeniu innowacji.

Projektowanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu to idea, jaką kieruje się Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu. Jednym z najciekawszych rozwiązań zaproponowanych przez centrum jest autorski system rozpoznawania obrazu i mapowania laserowego, stworzony na potrzeby kontroli jakości w branży produkcji tworzyw technicznych. Największą zaletą systemu jest wybitna wydajność, która umożliwia produkcję 20 tys. detali na godzinę. Efektem wdrożenia rozwiązania było zmniejszenie zapotrzebowania na obsługę operatorską z 15 do 3 osób. Wierzymy, że innowacje napędzają przemysł. Dostarczamy naszym partnerom przemysłowym innowacyjne rozwiązania technologiczne. Współpraca nauki i biznesu przekłada się na realne korzyści. Zwiększenie wydajności parku maszynowego czy oszczędności w procesach produkcyjnych to tylko niektóre z nich – wyjaśnia Grzegorz Putynkowski, Prezes Zarządu CBRTP.

Współpraca nauki i biznesu może wesprzeć przedsiębiorstwa przemysłowe w kreowaniu przewagi konkurencyjnej. Pod pojęciem przewagi kryje się osiągnięcie wyższej pozycji na rynku niż większość podmiotów działających na tym samym obszarze. Przewaga daje pewien przywilej, który zapewnia firmie korzyści i może pomóc jej w realizacji wyznaczonych celów biznesowych.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne zaproponowane przez jednostki naukowe dają partnerskim przedsiębiorstwom swoistą przewagę w sektorze jakości. Pozwalają zdobyć pozycję lidera w branży, zwiększyć udział w rynku czy rozszerzyć działalność na obszary o dużym potencjale, które do tej pory były niezagospodarowane w dostatecznym stopniu. Wprowadzenie innowacji to sposób na to, by znaleźć swoją niszę i rozwijać biznes na wielu płaszczyznach, doprowadzając go do ostatecznego sukcesu.

Komercjalizacja wyników badań, najnowszych zdobyczy techniki i innych innowacyjnych rozwiązań pozytywnie wpływa na gospodarkę. Współpraca instytucji naukowych z przedsiębiorstwami oraz efektywny transfer wiedzy i technologii do środowiska przemysłowego to istotne czynniki wzrostu gospodarczego.