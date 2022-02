Samsung i iNUI Studio wprowadzają samoobsługowe kioski bezdotykowe

Samsung i iNUI Studio zaprezentowały kiosk samoobsługowy z technologią bezdotykowego rozpoznawania gestów.

Urządzenie oferuje doświadczenia analogiczne do standardowego interfejsu dotykowego, jednak bez konieczności fizycznej interakcji użytkownika z ekranem.

Pierwszego wdrożenia w Europie dokonała CFL, narodowa spółka kolejowa Luksemburga.

W styczniu firmy Samsung Electronics Europe i iNUI Studio zaprezentowały kiosk samoobsługowy AIRxTOUCH® KIOSK Series 3. Dzięki zastosowanej w nim technologii, kiosk działa analogiczne do standardowego urządzenia dotykowego, jednocześnie nie wymagając od użytkowników fizycznego kontaktu z ekranem. Rozwiązanie zaprojektowano tak, by umożliwić jego obsługę poprzez gestykulację w pobliżu urządzenia, co stanowi korzyść z punktu widzenia higieny i związanego z nią bezpieczeństwa.

iNUI Studio połączyło 55-calowy ekran dotykowy Samsung 4K – model QM55R-T, z metalową obudową, wyposażoną w czujniki optyczne AIR TOUCH® i potężny procesor. Dostępne w kilku wersjach kolorystycznych Series 3 stworzono z myślą o miejscach cechujących się dużą intensywnością użytkowania, jak stacje kolejowe, lotniska czy inne licznie uczęszczane przestrzenie.

Pierwsze wdrożenie w Europie

CFL to narodowa spółka kolejowa Luksemburga. Po tym, jak na terenie tego kraju ustanowiono bezpłatny transport kolejowy – co samo w sobie stanowi ewenement w skali światowej – CFL, stawiając na innowację, zdecydowało się pójść o krok dalej. Na dwóch luksemburskich stacjach kolejowych zainstalowano kilka urządzeń Series 3. CFL chciała dostarczyć przydatne i ekscytujące rozwiązanie użytkownikom, potrzebującym danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Dzięki specjalnie opracowanemu oprogramowaniu użytkownicy za pośrednictwem kiosków otrzymują teraz aktualne informacje o pociągach, mogą zaplanować podróż i odkrywać nowe zakątki kraju – a wszystko to z bezpiecznej odległości 5 cm od ekranu.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że to w ramach partnerstwa z Samsung po raz pierwszy implementujemy naszą technologię w Europie. Jestem przekonany, że rozwiązania bezdotykowe zawojują ogólnoświatowy rynek – mówi Olivier Raulot, założyciel i dyrektor zarządzający iNUI Studio.

Opatentowana i opracowana na bazie specjalnych algorytmów przetwarzania obrazu technologia AIR TOUCH® oferuje bezdotykową interakcję z odległości 5 cm od ekranu. Umożliwia m.in. realizację funkcji kliknięcia, podwójnego kliknięcia, przeciągnięcia i upuszczenia, przesunięcia oraz powiększenia z precyzją do 3 mm – gwarantując tym samym komfort użytkowania nieodbiegający od konwencjonalnych urządzeń dotykowych.

– Firma Samsung z ogromną radością przyjęła informację, że to właśnie ją wybrano do tego projektu. Pandemia spowodowała pojawienie się wielu pytań o bezpieczeństwo użytkowników, a w Samsung wraz z naszymi partnerami nieodmiennie pracujemy nad tym, by nasze innowacje przynosiły realną odpowiedź na sytuację w świecie – mówi Jon Raines, European Business Development Manager, Transportation w Samsung Electronics.