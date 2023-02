Schneider Electric publikuje wytyczne oraz prezentuje nowe narzędzie TradeOff koncentrujące się na tym, jak oprogramowanie DCIM pokonuje wyzwania związane z utrzymaniem bezpiecznych operacji IT.

Schneider Electric to lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki.

Opublikował dokument White Paper nr 281 (tzw. białą księgę).

Dotyczy tego, jak nowoczesne systemy DCIM (ang. data center infrastructure management) pomagają CIO sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem w rozproszonych, hybrydowych środowiskach IT ("How Modern DCIM Addresses CIO Management Challenges within Distributed, Hybrid IT Environments") oraz towarzyszące mu narzędzie TradeOff Tool.

Zestaw wytycznych skupia się na oprogramowaniu do zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM) i zwraca uwagę na dynamicznie zmieniającą się rolę dyrektorów ds. informacji (CIO), ponieważ w ostatnich latach to IT sukcesywnie znajduje się w centrum uwagi, także z pozycji biznesowej. Dokument pokazuje także, że sukces CIO jest w znacznym stopniu zależny od utrzymania odpornych, bezpiecznych i zrównoważonych operacji IT. Cel ten w środowisku wysoce rozproszonego hybrydowego IT staje się jeszcze trudniejszy do osiągnięcia.

- Wymagania biznesowe zmuszają dyrektorów ds. informacji do wprowadzania hybrydowej architektury centrów danych i portfela IT poprzez umieszczanie mocy obliczeniowej IT w obiektach kolokacyjnych i na lokalnych obrzeżach sieci, czasami na dużą skalę – powiedział Patrick Donovan, starszy analityk badawczy w należącym do Schneider Electric Energy Management Research Center. – Osoby na stanowiskach CIO zawsze miały za zadanie zarządzać i utrzymywać odporne oraz bezpieczne operacje, ale na ogół koncentrowały się na podstawowych lokalizacjach centrów danych. Teraz oprócz tego, że mają o wiele więcej rozproszonych obiektów wymagających odporności i bezpieczeństwa, są również proszone o raportowanie na temat zrównoważonego rozwoju swoich operacji IT. Oznacza to prawdziwą zmianę w zakresie ich obowiązków.

Rozproszone środowisko IT sprawia, że bezpieczeństwo staje się głównym problemem wraz z potrzebą poprawy odporności oraz śledzenia i raportowania wpływu operacji IT na środowisko. Dlatego też w opublikowanym dokumencie eksperci Schneider Electric opisują ewolucję portfeli IT w przedsiębiorstwach i badają wynikające z niej wyzwania w zakresie zarządzania. Wyjaśniają także, jak nowoczesne oprogramowanie DCIM ewoluowało i jest bardzo zoptymalizowane dla coraz bardziej rozproszonych środowisk.

Nowe narzędzie Schneider Electric TradeOff „DCIM Monitoring Value Calculator for Distributed IT” wspiera zestaw wytycznych i zapewnia użytkownikom możliwość wyboru danych wejściowych oraz regulowania założeń w celu przeprowadzenia scenariuszy „co, jeżeli” (ang. „what-if”), aby pokazać możliwości zwrotu z inwestycji w oprogramowanie monitorujące. Kalkulator uwzględnia także takie czynniki jak: czas przestoju, personel, bezpieczeństwo i incydenty środowiskowe oraz przepływy pieniężne.

Chcieliśmy stworzyć użyteczne ramy, aby pomóc w ilościowym określeniu potencjalnej wartości DCIM w ich działalności. Jesteśmy podekscytowani, że klienci mogą wypróbować nasze narzędzie. Zaprojektowaliśmy je tak, aby było przyjazne dla użytkownika i łatwo dostosowywało się do konkretnego środowiska i poziomu dojrzałości operacyjnej biznesu klienta - powiedziała Wendy Torell, twórczyni TradeOff Tool, starsza analityk badawcza w należącym do Schneider Electric Energy Management Research Center.

Patrick Donovan, Wendy Torell i inni członkowie Energy Management Resource Center prowadzą badania, które pomagają Schneider Electric oraz klientom firmy podejmować świadome decyzje biznesowe i technologiczne poparte faktami i badaniami. Wiele z tych badań jest udostępnianych publicznie.