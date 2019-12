Sense Monitoring opracowała sensory do pomiaru spiętrzenia wody na dachach

Dążąc do kompleksowego rozwiązania w obszarze Inteligentnego Dachu, firma Sense Monitoring opracowała nowatorskie rozwiązanie służące do pomiaru spiętrzenia wody na dachach, np. w trakcie nawalnych opadów lub niedrożności wpustów.

Firma Sense Monitoring jest liderem zmian w podejściu do utrzymania budynków wielkopowierzchniowych - poprzez automatyzację procesu dozoru wspiera użytkownika w trudnych decyzjach związanych z bezpiecznym utrzymaniem dachu. Sprawnie zarządza ryzykami dachów płaskich: nie dopuszcza do przeciążenia konstrukcji, zwiększa bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz pozwala uzyskiwać oszczędności.

Od 2017 r. na rynku dostępny jest system Sense S-One, który mierzy ugięcie konstrukcji i pionowość słupów spowodowane zwiększonym obciążeniem śniegiem, nasiąkaniem izolacji termicznej lub powstałych w wyniku błędów konstrukcyjnych oraz podwieszania dodatkowych elementów nie uwzględnionych przy projektowaniu budynku.

Nowy produkt, jakimi są sensory DSW (Detekcji Spiętrzenia Wody) rozkładane są tuż przy wpustach dachowych i nie wymagają okablowania. Sensory DSW zasilane są panelami solarnymi, które wspomagane są wymiennymi bateriami. Pomiary odbywają się co 5 minut z dokładnością do +/- 1cm, a wyniki pomiarów przesyłane są bezpośrednio do chmury.

Sensory DSW i S-One zintegrowane są za pomocą Platformy Inteligentny Dach dostępnej 24 h na przeglądarce internetowej i każdym urządzeniu mobilnym. Aplikacja ta prezentuje widok dachu budynku z dokładnym rozmieszczeniem punktów pomiarowych, ich bieżącym statusem, możliwością analizy archiwalnych pomiarów i generowaniem raportów. W sytuacjach kryzysowych, czyli w przypadkach przekroczenia zdefiniowanych progów bezpieczeństwa użytkownik otrzymuje powiadomienia SMS lub e-mail. Platforma inteligentny Dach to doskonałe narzędzie do zarządzania ryzykami dachów płaskich dla osób zarządzających pojedynczym budynkiem jak i ich rozproszoną siecią.