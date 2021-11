Siemens z wyróżnieniem "lider zrównoważonego rozwoju"

W rankingu Dow Jones Sustainability Index firma Siemens zajęła pierwsze miejsce wśród 45 firm ze swojej grupy branżowej.

Spółka uzyskała 81 na 100 punktów.

Siemens otrzymał wyróżnienie w sześciu kategoriach, w tym innowacyjność i bezpieczeństwo cybernetyczne oraz ochrona środowiska w zakresie produkcji przemysłowej i wytwarzanych produktów.

Ranking jest przygotowywany corocznie przez agencję ratingową Standard & Poor's w imieniu operatora amerykańskiego indeksu Dow Jones. Firma Siemens uczestniczy w rankingu co roku, począwszy od roku 1999, kiedy to DJSI opublikowano po raz pierwszy.

- W bieżącej edycji rankingu, który został opublikowany 12 listopada, firma uzyskała bardzo pozytywną ocenę ogólną i zdobyła 81 punktów na 100 możliwych. Dodatkowo uzyskała wysoką pozycję rankingową w wybranych kategoriach, takich jak sprawozdawczość społeczna i środowiskowa, innowacje i bezpieczeństwo cybernetyczne, a także ochrona środowiska związana z produkcją przemysłową i wytwarzanymi produktami. Obok kryteriów ekonomicznych, DJSI uwzględnia również aspekty ekologiczne i społeczne.

- Zrównoważony rozwój jest jednym z naszych kluczowych imperatywów biznesowych oraz integralną częścią strategii firmy. Wyróżnienie w tegorocznym rankingu potwierdza zatem, że do realizacji naszej strategii obraliśmy właściwą ścieżkę. Dzięki naszemu nowemu podejściu DEGREE, robimy kolejny krok naprzód i jeszcze bardziej intensyfikujemy nasze wysiłki na rzecz realizacji wizji zrównoważonego przedsiębiorstwa - powiedziała Judith Wiese, dyrektor ds. osobowych i zrównoważonego rozwoju oraz członkini zarządu Siemens AG.

- Wobec narastającego kryzysu klimatycznego stworzyliśmy strategię wpisującą się w globalne podejście Siemensa ‘DEGREE’, która pomoże nam kontynuować misję odpowiedzialnego rozwoju biznesu przy jednoczesnej dbałości o człowieka i środowisko. Jako nadrzędny cel przyjęliśmy nadanie gospodarce zrównoważonego charakteru poprzez wspieranie transformacji cyfrowej i energetycznej oraz kokreację nowych modeli biznesowych - komentuje Maciej Kaysiewicz, Sustainability Officer w Siemens Polska.

Firma Siemens zaprezentowała nową strategię DEGREE podczas wydarzenia Capital Market Day w czerwcu tego roku. DEGREE to nowe ramy strategiczne, które stanowią wytyczne operacyjne dla wszystkich spółek Siemens na całym świecie. Wskazują one na jasno określone priorytety i wymierne cele dotyczące środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Każda litera angielskiego akronimu „DEGREE” oznacza obszar, w którym firma Siemens zamierza podejmować zwiększone wysiłki w ramach dalszego rozwoju swojej działalności: „D” oznacza dekarbonizację, „E” etykę, „G” ład korporacyjny, „R” efektywne gospodarowanie zasobami, a podwójna litera „E” sprawiedliwość i równość w dostępnie do zatrudnienia w naszej firmie.