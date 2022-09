Od teraz szeroka oferta obuwia marki Skechers dostępna bezpośrednio dla wszystkich konsumentów na stronie skechers.pl.

Zakupy obuwia Skechers właśnie stały się łatwiejsze, dzięki nowo uruchomionej platformie skechers.pl, która sprawiła, że marka Skechers, The Comfort Technology Company™, zyskała pierwszą oficjalną witrynę e-commerce w Polsce.

To nowe miejsce w sferze online, skupiające wszystkie produkty Skechers, dające konsumentom dostęp do szerokiego asortymentu butów, w tym sneakersów, sandałów i innych produktów dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

Uruchomienie nowej platformy e-commerce wspiera ekspansję naszego biznesu i modelu sprzedaży typu direct to consumer w Polsce - powiedział Grzegorz Grzegorczyk, Country Manager Skechers Polska.



Nowa strona skechers.pl pozwala nam dotrzeć i połączyć się z konsumentami gdziekolwiek i jakkolwiek preferują oni zakupy. Poprzez ten istotny kanał firma jest w stanie zaprezentować markę, wprowadzić kolekcje i skierować inicjatywy do szerszego grona kupujących w całym kraju, którzy mogą nie mieć dogodnego dostępu do naszych sklepów detalicznych lub sklepów dystrybuujących produkty Skechers.

Elastyczność i otwarcie się na potrzeby klientów były podstawą naszej ulepszonej strategii B2C - direct to consumer- powiedział David Weinberg, Chief Operating Officer w Skechers.

Inwestowanie w przestrzeń digital i e-commerce jest nie tylko ważne, ale wręcz konieczne, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch lat znaczna część konsumentów, niegdyś niezdecydowanych i nieczujących się pewnie w tym obszarze, zmieniła swoje preferencje co do dokonywania zakupów online. Te działania przyczyniają się do dalszego rozwoju w kierunku stania się detalistą omnichannel — zdolnym do zaspokojenia popytu zainteresowanych kiedykolwiek, gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób chcą oni dokonywać zakupów — czy to w domowym zaciszu, czy też w jednym z pięknych sklepów stacjonarnych Skechers.

Od czasu pierwszego uruchomienia systemu handlu e-commerce w Stanach Zjednoczonych, w 1998 roku, firma przeniosła administrowanie zamówieniami na jedną platformę, obsługującą zarówno sprzedaż internetową oraz operacje detaliczne — z pomocą urządzeń dotykowych do zarządzania stanami magazynowymi w punktach sprzedaży i realizacji zamówień przez pracowników sklepów detalicznych. Marka planuje również wprowadzenie nowego programu lojalnościowego oraz innych usprawnień na rynkach, na których bezpośrednio prowadzi działalność.

Po modernizacji istniejących stron internetowych w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku, Skechers rozpoczął dynamiczny plan wprowadzania i rozwinięcia kolejnych aktualizacji, a także stworzenia nowych stron na całym świecie. Obecnie firma zarządza platformami cyfrowego handlu Skechers w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, a także Azji. Nowa witryna skechers.pl dołącza do grona 8 sklepów detalicznych Skechers Polska, otwartych obecnie w kraju.