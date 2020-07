Start-up Challenge 2020. Bogatsza pula nagród

Piąta edycja Start-up Challenge nabiera rozpędu. Pula korzyści z udziału w konkursie poszerzona zostaje o nagrody finansowe Marszałka Województwa Śląskiego oraz wsparcie Śląskiego Funduszu Rozwoju i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE). Aplikacje otwarte są do 17 lipca br. Finaliści odbiorą granty i zaprezentują swoje pomysły na biznesy podczas European Tech and Start-up Days, wydarzenia towarzyszącego XII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (EEC – European Economic Congress, 2-4 września 2020).

Konkurs Start-up Challenge to dla początkujących przedsiębiorców szansa dotarcia ze swoim pomysłem do przedstawicieli międzynarodowych firm, uzyskania wartościowego mentoringu oraz zaistnienia na jednej z największych start-upowych scen w Europie Centralnej. European Start-up Days łączą innowacyjny biznes z przedsiębiorcami, inwestorami i ekspertami będącymi uczestnikami Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To jedyna taka okazja, aby pozyskać inwestora, partnera biznesowego spośród tysięcy przedsiębiorców z kapitałem, gotowych inwestować w innowacyjne pomysły, mieć swoje 5 minut w mediach i wyróżnić się w social mediach.

W tegorocznej edycji pojawiła się dodatkowo szansa na grant finansowy. Fundatorem nagród inSilesia o łącznej puli wynoszącej 50 tys. PLN jest Marszałek Województwa Śląskiego. Swoje wsparcie dla finalistów konkursu Start-up Challenge 2020 deklarują także: Śląski Fundusz Rozwoju oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w ramach „Pakietu doradztwa inwestycyjnego" oferuje profesjonalne doradztwo inwestycyjne, prawne, podatkowe i finansowe, a także pomoc w przygotowaniu procedury zmierzającej do uzyskania decyzji o wsparciu KSSE dla projektów inwestycyjnych finalistów.

- Zależy nam na przyciąganiu kreatywnych przedsiębiorców, których pomysły biznesowe są w pierwszej fazie rozwoju. Województwo Śląskie daje optymalne warunki do ich dalszego funkcjonowania – mamy najlepszy w kraju klimat inwestycyjny, ogromny rynek zbytu skumulowany na małej powierzchni oraz zaplecze przemysłowe do wdrażania innowacyjnych rozwiązań – zachęca do udziału w konkursie Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Postanowiliśmy przyznać dodatkowe nagrody pieniężne dla najlepszych start-up’ów biorących udział w konkursie. Nagroda inSilesia przyznana zostanie młodym talentom, które mam nadzieje będą rozwijać swoje biznesowe działalności właśnie w województwie śląskim. Jednocześnie wyróżnione podmioty zostaną objęte dodatkowymi usługami regionalnych instytucji wspierających przedsiębiorczość – Śląski Fundusz Rozwoju i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Dlatego konkurs i nagroda inSilesia w zamyśle organizatorów ma stać się kamieniem milowym na drodze do ich rynkowego sukcesu – podsumowuje.

- Start-up’y tworzą także wartościowe miejsca pracy, zwłaszcza dla młodych osób, zwiększając jakość kompetencji kapitału ludzkiego najbardziej pożądanego na rynku i w biznesie. Dlatego tak istotne jest tworzenie ekosystemu wspierania innowacji i przedsiębiorczości w regionie. Konkurs Start-up Challenge 2020 odbywający się w ramach European Tech and Start-up Days może w tym kontekście stanowić solidny fundament pod jego budowę - uzasadnia udział Śląskiego Funduszu Rozwoju w konkursie Marcin Wilk, prezes Funduszu.

1

2