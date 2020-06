Start-upy mogą się jeszcze zgłaszać do konkursu Start-up Challenge

Aplikacje do piątej edycji konkursu Start-up Challenge otwarte są do 6 lipca 2020 roku. Finaliści zaprezentują swoje pomysły na biznesy podczas European Tech and Start-up Days, wydarzenia towarzyszącego XII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (EEC - European Economic Congress, 2-4 września 2020). To dla początkujących przedsiębiorców szansa dotarcia ze swoim pomysłem do przedstawicieli międzynarodowych firm, uzyskania wartościowego mentoringu oraz zaistnienia na jednej z największych start-upowych scen w Europie Centralnej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

- Znaleźliśmy się w rzeczywistości, która mocno przyspieszyła i postawiła przed nami pytania o nowe jutro. Odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację są innowacje w sektorze medycznym, przemysłu 4.0., czy budowlanym. W tym roku kładziemy szczególny nacisk na technologie i integrujemy European Tech and Start-up Days jeszcze silniej z formułą Europejskiego Kongresu Gospodarczego - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days.

- Zależy nam by spotkanie „młodego i dojrzałego“ biznesu było jak najbardziej efektywne, dawało realne korzyści i kontakty. Dotychczasowe doświadczenie potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku - dodaje.

Konkurs Start-up Challenge już po raz piąty towarzyszy European Tech and Start-up Days. Finaliści poprzednich edycji przyznają, że wyróżnienie otworzyło przed nimi wiele nowych możliwości. Opowiedzieli o tym podczas EEC Online, trwającej od maja 2020 roku internetowej odsłony Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Kilkadziesiąt debat organizowanych online stanowi wstęp do planowanego w stacjonarnej formule spotkania we wrześniu.

Do Start-up Challenge 2020 aplikować mogą start-upy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat i mają na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z sześciu kategorii branżowych konkursu:

- new industry - przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny;

- environment - ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów;

- tradition & modernity - przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo;

- health & biotechnology - medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia;

- business processes - zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR;

- client & lifestyle - handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego.

European Tech and Start-up Days to okazja do pozyskania partnera biznesowego spośród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego - tysięcy przedsiębiorców gotowych inwestować w innowacyjne projekty. To także bezpośredni kontakt z uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz obecnymi na wydarzeniu mediami, występ na start-upowej scenie, wsparcie światowych ekspertów i dostęp do wartościowego mentoringu.

