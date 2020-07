Startuje Proptech Festival 2020. Zapraszamy do udziału!









Autor: propertynews.pl

Dodano: 10 lip 2020 12:02

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji PropTech Festival 2020 - wydarzeniu skierowanym do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości. Kreatywne, innowacyjne, zaawansowane, skrojone na miarę przyszłości i oczekiwań rynku – takie rozwiązania chcemy promować i prezentować przed szefami największych firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych: deweloperów, inwestorów, zarządców i najemców. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2020 r. Finał odbędzie się 14 września podczas Gali podsumowującej pierwszy dzień wydarzenia Property Forum 2020 (www.propertyforum.pl).