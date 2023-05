Plan Be Eco udostępnia darmowy plan do szacowania śladu węglowego przedsiębiorstw.

Według SME Climate Hub, 60 proc. właścicieli małych i średnich firm nie wie, jak rozpocząć swoją drogę do neutralności klimatycznej.

Firmy nie mają wiedzy, pieniędzy i czasu, aby zadbać o emisję dwutlenku węgla w swojej firmie.

Opracowanie skutecznych planów redukcyjnych wydaje się być zadaniem dla ekspertów ESG.

Plan Be Eco stworzył rozwiązanie, które wspiera firmy w drodze do neutralności klimatycznej. Teraz startup poszedł o krok dalej i udostępniła jeden z planów narzędzia w wersji darmowej.

Przedstawiciele firm mogą policzyć ślad węglowy w zakresie 1 i 2, zgodnie z wytycznymi GHG Protocol. Podany w widełkach wynik zaprezentuje zakres emisji, które zostały wyemitowane przez daną organizację.

- Specjalizujemy się w liczeniu śladu węglowego dla organizacji, które robią to po raz pierwszy. Aż 63 proc. właścicieli firm z sektora MŚP deklaruje, że liczenie śladu węglowego jest za trudne, a 40 proc. z nich nie ma na to pieniędzy. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom oddając do użytku darmowy plan Climate Beginner - - mówi Aga Maciejowska, CEO i co-founderka Plan Be Eco.

Nie trzeba inwestować nic, prócz czasu - samodzielnie uzupełnia się dane swojej firmy, a następnie poznaje zakres wartości emisji gazów cieplarnianych. Dostęp do planu Climate Beginner jest bezterminowy, po upływie roku poprosimy jedynie o zaktualizowanie danych - deklaruje Aga Maciejowska

W listopadzie 2022 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę CSRD, która zobowiązuje firmy do raportowania swojego wpływu na środowisko, również wysokości śladu węglowego. Już od 2024 wszystkie duże firmy i te obecne na giełdzie będą musiały taki raport złożyć. MŚP, jeżeli będą w łańcuchu dostaw tych większych - również. Aby osiągnąć cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050, właściciele firm powinni już teraz wdrożyć działania ESG w swoich firmach.

- Już nawet szacunkowa wartość pozwoli zorientować się, czy emisje dwutlenku węgla danej organizacji są wysokie, czy nie. Prosty i intuicyjny moduł uzupełniania danych umożliwi też zapoznanie się z niezbędną dokumentacją, co w przyszłości, kiedy raportowanie śladu węglowego będzie obowiązkowe, ułatwi proces zbioru niezbędnych danych. Climate Beginner to pierwszy, darmowy krok na drodze do net-zero - dodaje Aga Maciejowska.